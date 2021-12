Oblačno sa kišom - na planinama snijeg, oprez u saobraćaju

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, na planinama sa snijegom.

U južnim i sjevernim predjelima lokalno će biti obilnije kiše u jutarnjim časovima, dok će na istoku preovladavati suvo i oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kiša će tokom dana zahvatiti većinu predjela, na planinama će preći u snijeg, a ponegdje u nižim krajevima moguća je susnježica.

Najviša dnevna temperatura vazduha od četiri do 10, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih. U višim predjelima oko jedan stepen Celzijusov.

Uveče se očekuje smanjenje padavina, kojih će biti još samo ponegdje lokalno.

Duvaće slab do umjeren južni vjetar, poslijepodne uz promjenu smjera na sjeverozapadni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u većini krajeva registrovana kiša, osim u istočnim područjima.

STANJE NA PUTEVIMA

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se vozi po pretežno mokrim kolovozima, osim na krajnjem jugu, a vozačima se skreće pažnja i na poledicu koje ima u višim predjelima i preko prevoja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Ugaženog snijega ima na putnim pravcima Livno-Kupres, Šujica-Tomislavgrad, Livno-Bosansko Grahovo i Livno-Glamoč.

Zbog snježnih smetova obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Ulog-Klanci, preko prevoja Morine.

Vozačima koji se kreću dionicama u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima skreće se pažnja na jake udare vjetra.

Izmjena u odvijanju saobraćaja ima i na putnim pravcima na kojima se izvode radovi, poput magistralnih puteva Doboj-Rudanka, na području Dervente gdje se gradi kružni tok, Brod na Drini-granični prelaz Šćepan Polje, Kozarska Dubica-Draksenić, Banjaluka-Stari Majdan, Gradiška-Nova Topola, Kotor Varoš-Obodnik i krotz tunel Ugar na putu Crna Rijeka-entitetska granica.

Radovi se izvode i na regionalnim putevima Ugljevička Obrijež-Bobetino brdo, u rejonu Gornje Čađavice, Bistrica-Pale i Bistrica-Podgrab, Šipovo-Novo Selo, Jezero-Šipovo, gdje po potrebi u toku dana dolazi do obustave saobraćaja, te

Ukrina-Gornja Vijaka.

Dionicama kojima se kreće vangabaritni prevoz savjetuje se oprezna vožnja i da vozači poštuju uputstva ovlaštenih osoba iz pratnje.

Zbog manifestacije "Banjalučka zima" u centru grada obustavljen je saobraćaj do sutra ujutro do 5.30 časova. Obustava je u Ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Banskog dvora do Ulice Marije Bursać.

U FBiH se i dalje radi u tunelu Crnaja na putu Konjic-Jablanica zbog čega se saobraćaj tokom dana odvija naizmjenično, jednom trakom, dok se u noćnim časova, od 23.30 do 4.30, obustavlja.

Na magistralnom putu Tuzla-Kalesija, zbog radova u tunelu Čaklovići, saobraćaj se obustavlja od 22.00 do 6.00 časova i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Zbog radova u tunelu Skela, na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom, a od 22.00 do 6.00 časova se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putnim pravcima Olovo-Kladanj /Olovske Luke/, Jablanica-Mostar /Komadinovo vrelo do mosta Begića i Begovića/, Blažuj-Gromiljak /Radanovići/, Doboj-Gračanica /u Klokotnici/, na izlazu iz Gruda prema LJubuškom i Stolac-Hutovo /u mjestu Cerovica/.

Kada je riječ o graničnim prelazima, jutros nema dužih zadržavanja.