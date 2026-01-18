Šokantan plan Bijele kuće: Donald Tramp osniva novi odbor, članstvo košta milijardu dolara?!

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa želi da države plate milijardu dolara kako bi zadržale mjesto u novoosnovanom Odboru za mir, prenosi Blumberg pozivajući se na nacrt povelje tog tijela.

Izvor: EPA/SHAWN THEW

Vlada američkog predsjednika Donalda Trampa želi da države plate milijardu dolara kako bi ostale u njegovom Odboru za mir. To je prenio Blumberg, pozivajući se na nacrt povelje o osnivanju tog tijela za koje dio američkih medija tvrdi da je zamišljeno kao alternativa Ujedinjenim nacijama.

Osnivanje Odbora za mir najavljeno je ove nedjelje, nekoliko mjeseci nakon što je postignuto krhko primirje u Gazi, kao telo za nadzor demilitarizacije i obnove Gaze, kao i uspostavljanje prelazne palestinske vlade.

Međutim, američki mediji na osnovu nacrta povelje sada pišu da je Tramp zamislio odbor kao instituciju sa širim ovlašćenjima, svojevrsnu alternativu Ujedinjenim nacijama, organizaciji koju dugo kritikuje.

"Velika mi je čast da objavim da je osnovan ODBOR ZA MIR. Njegovi članovi uskoro će biti objavljeni, ali sa sigurnošću mogu reći da je riječ o Najboljem i Najprestižnijem odboru koji je ikad igde formiran", napisao je Tramp u petak na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Blumberg piše da je odbor u povelji opisan kao "međunarodna organizacija kojoj je cilj promocija stabilnosti, obnova pouzdanog i zakonitog upravljanja i obezbeđivanje trajnog mira na područjima pogođenim ili pod pretnjom sukoba".

"Atlantic" piše kako će više informacija biti objavljeno na nadolazećem Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu koji počinje u ponedjeljak. Američki predsjednik najavio je da će se odbor sastojati od "najvažnijih čelnika najvažnijih nacija".

Blumberg piše kako bi Tramp bio njegov inauguracijski predsjednik i odlučivao o tome ko je član, a svaka država bi učestvovala u radu tog tijela ne duže od tri godine od stupanja povelje na snagu, osim ako uplati milijardu dolara.

Odluke bi se donosile glasom većine država, ali uz potvrdu predsjednika tog tijela. Bijela kuća je saopštila da Blumbergov izvještaj pogrešan i naglasila da ne postoji cijena za pridruživanje odboru, prenosi Rojters.

"To jednostavno pruža stalno članstvo partnerskim državama koje pokažu duboku predanost miru, sigurnosti i blagostanju", napisala je Bijela kuća na platformi X.