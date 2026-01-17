logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Blokada puta Podgorica – Cetinje zbog postrojenja za vodu: Policija pisala kazne, mještani ne odustaju

Blokada puta Podgorica – Cetinje zbog postrojenja za vodu: Policija pisala kazne, mještani ne odustaju

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Podgorička policija kaznila je 13 osoba, osumnjičenih da su svojim vozilima blokirala saobraćaj kod mosta na Sitnici na magistralnom putu Podgorica-Cetinje, saopštila je crnogorska Uprava policije.

Policija kaznila 13 osoba zbog blokade puta Podgorica – Cetinje Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

Uprava policije podsjetila je organizatore i učesnike da u ostvarivanju svojih prava ne mogu ograničavati i ugrožavati prava drugih građana.

Napominju i da je radi bezbjednosti neophodno prijavljivanje javnih okupljanja, te da će cijeniti svaki zahtjev ponasob i u skladu sa tim preduzeti radnje u zavisnosti od situacije na terenu.

"Još jednom naglašavamo važnost saradnje sa policijom i partnerskog odnosa kako bi svi građani mogli bezbjedno koristiti javne saobraćajnice, a mirni skupovi bili realizovani bez rizika po bezbjednost i prava drugih", poručili su iz Uprave policije.

Blokada puteva u Donjoj Gorici i na Vranjini danas su trajale od 15.00 do 18.00 časova, a nove su najavljene sutra u podne jer se građani protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje vode.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ