Blokada puta Podgorica – Cetinje zbog postrojenja za vodu: Policija pisala kazne, mještani ne odustaju

Podgorička policija kaznila je 13 osoba, osumnjičenih da su svojim vozilima blokirala saobraćaj kod mosta na Sitnici na magistralnom putu Podgorica-Cetinje, saopštila je crnogorska Uprava policije.

Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

Uprava policije podsjetila je organizatore i učesnike da u ostvarivanju svojih prava ne mogu ograničavati i ugrožavati prava drugih građana.

Napominju i da je radi bezbjednosti neophodno prijavljivanje javnih okupljanja, te da će cijeniti svaki zahtjev ponasob i u skladu sa tim preduzeti radnje u zavisnosti od situacije na terenu.

"Još jednom naglašavamo važnost saradnje sa policijom i partnerskog odnosa kako bi svi građani mogli bezbjedno koristiti javne saobraćajnice, a mirni skupovi bili realizovani bez rizika po bezbjednost i prava drugih", poručili su iz Uprave policije.

Blokada puteva u Donjoj Gorici i na Vranjini danas su trajale od 15.00 do 18.00 časova, a nove su najavljene sutra u podne jer se građani protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje vode.