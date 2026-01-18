Danas pretežno oblačno: Na jugu sunčano, u kotlinama magla i hladnije

U većini krajeva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno, a na planinama i u Hercegovini pretežno sunčano.

Izvor: Dušan Volaš

Oko rijeka i po kotlinama ima magle koja se ponegdje može zadržati i tokom dana uz hladnije vrijeme u tim mjestima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od jedan do pet, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom dana na sjeveru pojačan istočnih smjerova, u Hercegovini slaba do umjerena bura.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po mokrim ili klizavim kolovozima, u višim predjelima i preko prevoja ima poledice, a u kotlinama i duž rijeka vidljivost je smanjena zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina povećana je opasnost od odrona.

Iz AMS upozoravaju da je zbog svega ovoga neophodna maksimalno oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu, uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje – Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo Brdo dva izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Naizmjenično se vozi i na mostu na graničnom prelazu Rača od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa" od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Donja LJubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranog klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraća se na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje u FBiH saobraćaj je dozvoljen za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.

Prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.