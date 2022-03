Cvijanovićeva i Višković obećali pomoć banjalučkoj Gimnaziji (FOTO)

Radove u banjalučkoj Gimnaziji finansiraće Kabinet predsjednika i Vlada Srpske, poručili su danas predsjednica Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković, nakon posjete ovoj obrazovnoj instituciji.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Višković je rekao da ova škola postiže značajne rezultate u svom radu i postojanju.

"Problemi su evidentni. Direktorka revnosno šalje kako je pukla cijev, pa kako nešto košta 89 KM. Nije Vlada ta koja rješava nešto što košta 89 KM. Obavezu treba da snosi i lokalna zajednica, ali ne želim da ulazim u to", rekao je Višković.

Napominje da je Vlada Srpske odobrila 150.000 KM za stolariju, te da 4. aprila treba da bude otvoren tender.

"Prema nalogu ministarstva, došla je Direkcija za obnovu i razvoj, dostavila sam preliminarni podatak o 253.000 KM koje treba uložiti da se to dovede u neko normalno stanje. Mi ćemo to da riješimo. Zatim treba popraviti krov, doći će i za to ljudi koji će to procjeniti. Želimo da od jeseni imate uslove kakve zaslužuje Banjaluke. Pozivam Grad da se i oni uključe, treba da daju svoj doprinos. Ako ne žele, mi ćemo nastaviti da pomažemo", poručio je Višković.

Cvijanovićeva je, prilikom posjete ovoj školi, rekla da će iz budžeta predsjednika Republike i iz Budžeta Srpske biti intervenisano određenim sredstvima da bi bili riješeni gorući problemi ove škole.

“Tu smo da vidimo šta su prioriteti. Naravno postoje određene zakonske procedure. Grad naravno treba da se uključi u rešavanje problema”, rekla je predsjednica.

Ona je navela da je uloga Gimnazije nemjerljiva i da njeni učenici ostvaruju dobre rezultate u svim oblastima te podsjetila da se radi na obnovi mnogih škola u Srpskoj i da je u mnogim lokalnim zajednicama taj posao već završen.

Direktor Gimnazije Vita Malešević rekla je da se u ovoj školi suočavaju sa velikim problemima i zahvalila predsjedniku i premijeru što su spremni da pomognu da bi učenici i zaposleni imali normalne uslove za rad.

(MONDO)