Humanitarni broj u RS za pomoć stanovnicima Banije u Hrvatskoj: Država nakon zemljotres obnovila samo šest kuća

Pozivom na humanitarni broj 1415 građani Republike Srpske mogu pomoći izgradnju bar jedne kuće na području Gline, gdje narod Banije već treću zimu provodi u neuslovnim prostorijima i kontejnerima

Izvor: Srna

"Pozivom na broj 1415 darujemo jednu KM narodu Banije. Ideja je da Banjaluka koja zna šta znači zemljotres, i zna koliko su joj tada pomogli svi, napravi bar jednu kuću. Stoga, budimo humani, budimo ljudi. Broj je aktivan u `M:tel` mreži do kraja januara", rekao je danas kooridinator akcije "Humanitarni broj 1415 - Pomozimo Baniji" Ljubinko Spasojević na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je rekao da je humanitaran broj aktivan od 1. januara, te da su u ovu akciju krenuli u saradnji sa Udruženjem "Ljudi za ljude", na čijem čelu je Branka Bakšić Mitić, zamjenik gradonačelnika Gline.

Spasojević navodi da je sitaucija na Baniji zaista teška, ističući da je za dvije godine država napravila samo šest kuća, dok je 45 kuća napravio nevladin sektor, na isti način kao što Banjaluka pokušava da pomogne.

"Naša bi kuća bila 46. kuća. Cilj je da prikupimo sredstva i izgradimo bar jednu", rekao je Spasojević.

On je naveo da se dio akcije koji se odnosi na humanitarni broja 1415 traje do 31. januara, te da će biti produžena i nakon 31. januara, sve dok se ne skupi iznos sredstava da se napravi bar jedna kuća, te dodao se cijena montažnih kuća kreće oko 15.000 do 20.000 evra.

Predsjednik Udruženja građana "Mozaik prijateljstva" Miroslav Subašić je rekao da je broj 1415 jako važan, ističući da je do sada prikupljeno 7.500 KM i pozvao građane Banjaluke da pozivom na broj pomognu narodu na Baniji.

On je rekao da je za jednu kuću potrebno 15.000 evra i da svako može da nazove 1415.

"Pozovite 1415, ne smijemo da zaboravimo da smo bili gladni i žedni i da smo i mi imali zemljotres. Ljudi na Baniji jako teško žive", rekao je Subašić, te pozvao i institucije Srpske da pomognu narodu na Baniji.

Razoran zemljotres pogodio je 29. decembra 2020. godine Hrvatsku, a najviše su stradali Petrinja, Glina i Sisak.

U zemljotresu jačine 6,3 stepena Rihterove skale poginulo je sedmoro ljudi, među kojima i dvanaestogodišnja djevojčica, mnogo ljudi je povrijeđeno, a materijalna šteta je ogromna. Ovaj zemljotres osjetio se u regionu, a zabilježena je veća materijalna šteta u zapadnim krajevima RS.

