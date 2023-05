Kriminolog upozorava: Uticaj vršnjaka u doba adolescencije može da bude poguban

Vršnjačke grupe su u doba adolescencije veoma snažne i njihov uticaj može da bude poguban za taj uzrast, ocijenio je kriminolog Dobrivoje Radovanović.

Izvor: Shutterstock

Radovanović je naveo da sve veći broj tinejdžera koji na internetu podržavaju četrnaestogodišnjaka K.K. koji je ubio osam đaka i radnika obezbjeđenja u beogradskoj osnovnoj školi upravo zbog toga što će, kako kaže, negativne vršnjačke grupe uvijek podržavati takve slučajeve i onog ko je u njihovim očima junak kada se suprotstavi nekome i napravi težak prestup.

Radovanović je objasnio da to znači da su u doba adolescencije, u kojem je bio dječak koji je pucao, vršnjačke grupe veoma snažne i da su po pravilu negativističke u odnosu na nešto što je normalno.

"Prošlo je malo vremena od ovog zločina, ali se može naslutiti da je to neka osveta zbog pritiska vršnjačkih grupa, koje su u tom dobu izuzetno snažne. Moguće je da je to bilo i zbog nekakvog vređanja jer je dječak koji je počinio masakr bio suviše dobar učenik da bi bio popularan među dječacima", rekao je Radovanović za agenciju Srna.

On je naveo da je to jedno moguće rješenje, jer vršnjačke grupe u tom uzrastu uvijek imaju veći negativni uticaj nego porodica ili škola.

"Drugo moguće objašnjenje, koje je manje moguće, jeste da je to kopija nekih događaja koji se dešavaju na Zapadu i preko interneta prenose kod nas. To je suviše naivno, jer je ovaj dječak suviše inteligentan da ne bi shvatio da je to kopija", rekao je Radovanović.

On je ukazao da ne treba iskuljčiti ni negativan uticaj toga što je dječaku bilo dostupno oružje i što je bio obučen za pucanje.

"Međutim, to je druga tema i nije razlog za ovakav zločin. To je omogućilo zločin, ali ga nije pokrenulo", rekao je Radovanović.

Osam učenika i radnik obezbjeđenja stradali su u pucnjavi u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, a ranjeno je šest đaka i nastavnica.

Tinejdžer koji je počinio zločin čiji su inicijali K.K. uhapšen je i predat nadležnim službama za maloljetnike.