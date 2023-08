Banja Luka dočekuje novu školsku godinu: “Veliki početak” uz besplatne udžbenike i koncert

Manifestacija pred početak nove školske godine „Veliki početak“ zakazana je za 28. avgust od 18.00 časova, na platou ispred novog sportskog kompleksa kod Parka „Mladen Stojanović“.

Izvor: Grad Banja Luka

Kako je najavio gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ove godine pripremili su brojna iznenađenja za đake.

Ove godine na novoj lokaciji u Parku Mladen Stojanović nastupiće Sergej Pajić, ali i poznati youtuberi "Arija i Nađa" i "Vuk i Aleksandra".

Savjetnica gradonačelnika Milada Šukalo kaže da sama manifestacija ima nekoliko ciljeva.

"Svjesni smo da roditelji moraju da izdvoje velike budžete da svoju djecu pripreme za školu, te želimo da im to olakšamo. Sa druge strane, organizovali smo niz aktivnosti za sve naše mališane. Tako će u sklopu „Velikog početka“ biti organizovano mnoštvo dešavanja. Između ostalog, mi ćemo da promovišemo sve one škole kojima smo donirali novčana sredstva za obnovu. Takođe, ove godine ćemo otvoriti i novu školu u Adi, što je ujedno i prva škola koja je u Banjoj Luci izgrađena nakon više od 20 godina. Uz sve to, Odjeljenje za saobraćaj i puteve priprema niz aktivnosti a koje se tiču bezbjednosti djece u saobraćaju" kazala je ona.

(Mondo)