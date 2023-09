Za tri godine pronađeno nekoliko hiljada dokumenata: Uskoro dokumentarni film "Garavice"

U Banjaluci će sredinom oktobra biti promovisan dokumentarni film "Garavice" autora Dragana Radovića o zločinu koji su na području bihaćkog i cazinskog kraja počinile ustaše u Drugom svjetskom ratu

Izvor: Srna/Bojan Rečević

Jedan od ciljeva filma jeste da se pokaže da Garavice nisu jedino masovno stratište srpskog naroda i da je višestruko više Srba stradalo izvan te lokacije.

Radović, koji je osnivač i predsjednik Fondacije "Zaboravljeni korijeni", istakao je da je bihaćki kraj jedna od najzapostavljenijih oblasti kada je riječ o dokumentovanju zločina, dodajući da je ovo bio posljednji momenat da se napravi film na kojem je radio skoro tri godine.

"U toku istraživanja intervjuisao sam 27 svjedoka, od kojih će u filmu govoriti njih 15. Svaki sagovornik govori isključivo lične priče, a neki od njih su preživjeli to masovno ubijanje. Jedna baka je teško ranjena, ali se onesvijestila i tako ostala živa. Nakon liječenja odvedena je u logor Jastrebarsko. Svjedoci ne govore samo o zločinima, već i o mnogim emotivnim događajima, kako su saznali da je počeo rat, ali i da je on završen, te šta su zatekli u svojim selima nakon povratka", rekao je Radović.

Prema njegovim riječima, u filmu će se, osim o Garavicama, govoriti i o drugim masovnim stratištima u bihaćkom kraju, a jedan od ciljeva je da pokaže kako Garavice nisu jedino masovno stratište srpskog naroda i da je višestruko više Srba stradalo izvan te lokacije.

"Vremenom su ostala manje poznata užasna gubilišta Poljice, Zdeni Do, Osoje, Macini Dolovi. Osim na ovim stratištima, mnogo srpskog naroda stradalo je u najvećim mukama nakon što su ih muslimanske i hrvatske ustaše žive spaljivale u kućama, crkvama, mlinovima i vezane za stogove sijena", rekao je Radović za "Glas Srpske".

Govoreći o prikupljenoj arhivskoj građi, on je naveo da je tri godine pronađeno nekoliko hiljada dokumenata.

"Riječ je o kopijama originalnih presuda, zapisnika, izvještaja iz arhiva u BiH i Srbiji. Ali, jednako su važni i dokumenti iz privatnih arhiva, porodični popisi žrtava, biografije, tekstovi opisa događaja, medicinska dokumentacija, fotografije. Svi ti dokumenti rasvjetljavaju i otkrivaju do sada manje poznate ili potpuno nepoznate činjenice. Najvažniji rezultat je otkrivanje nekoliko stotina novih imena žrtava koje do sada nisu bile obuhvaćene ni u jednom popisu", rekao je Radović.

On je naglasio da su pronađeni i vrijedni dokumenti sa drugih prostora BiH, te da sve što vrijedno pronađe on i arhivira, pa će u budućnosti to detaljnije obrađivati ili ustupiti nekom drugom istraživaču.

"Pronađeno je mnogo dokumenata i za druge oblasti, prvenstveno za moj rodni kraj Romaniju, a onda i Kupres - Bugojno. Plan je da u narednom koraku budu istražene i ove oblasti, odnosno da i za njih pripremim zbornike dokumenata. Veći dio arhivske građe već je prikupljen, sada je potrebno sve to proučiti i prirediti. Prikupljeno je i mnoštvo dokumenata o stradanjima Srba u Jajcu", rekao je Radović koji se osim video-produkcijom bavi i izdavačkom djelatnošću.

Radović, koji je po struci diplomirani inženjer elektrotehnike, naglašava da sve projekte koje radi finansira samostalno.

U Garavicama kod Bihaća danas će biti obilježene 82 godine od ustaškog zločina nad 12.000 Srba, među kojima je bio veliki broj djece.