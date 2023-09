Pred nama su pravi ljetni dani: Meteorolozi najavili sunčano i toplo vrijeme - u utorak i do 36 stepeni

U Republici Srpskoj će narednih dana biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz slabu dnevnu oblačnost i maksimalnu temperaturu vazduha do 36 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prvog dana vikenda duvaće slab do umjeren istočni vjetar, a na jugu i planinama povremeno jak sjeveroistočni.

Minimalna temperatura vazduha biće od 12 do 18, na jugu do 21, u višim predjelima od sedam stepeni, a maksimalna dnevna od 28 do 34, u višim predelima od 23 stepena Celzijusova.

U nedjelju, podnedjeljak i utorak nastavlja se pretežno sunčano i još toplije vrijeme.

Najtoplije će biti u utorak kada se očekuje od 31 do 36 stepeni, a u višim predjelima od 25 stepeni Celzijusovih.

SRNA/MONDO