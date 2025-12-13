BiH bez povećane radioaktivnosti u vazduhu nakon oštećenja Černobiljske kupole

U BiH nije povećan nivo radioaktivnosti u vazduhu, izjavio je Srni zamjenik direktora Regulatorne agencije za radijacionu i nukleranu bezbjednost BiH Emir Dizdarević.

Dizdarević je napomenuo da je prije 15 dana inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju podnijela izvještaj o nuklearnoj elektrani Černobilj, te dodao da je oštećen pokrov njene kupole, ali nije glavna konstrukcija.

On je rekao da redovno prate stanice za mjerenje radioaktivnosti koje se nalaze u Kladuši, Novom Gradu, Gradišci, Brodu, Bijeljini i u Brčkom.

"Nema povećane radioaktivnosti u vazduhu. To je onaj prirodni fon koji mi mjerimo oko 100 nanosiverta po času, što je normalno", naveo je Dizdarević.

Prema njegovim riječima, prate i nivo radioaktivnosti u nuklearnoj elektrani Černobilj, gdje nije zabilježeno povećanje.

Nova zaštitna kupola u nuklearnoj elektrani Černobilj oštećena je u napadu bespilotnih letjelica u februaru.