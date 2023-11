Prekid dobre prakse: Nema novca za turističke vaučere u Srpskoj

Povratak turističkih vaučera, zahvaljujući kojima su tokom pandemije korone brojne domaće destinacije oživjele, s nestrpljenjem su i ove sezone čekali stanovnici i hotelijeri, ali u rebalansu ovogodišnjeg budžeta Srpske nema novca za subvencionisanje odmora građana.

Izvor: Ministarstvo trgovine i turizma RS

Projekat turističkih vaučera Srpska je pokrenula u vrijeme pandemije virusa korona, kada su granice bile zatvorene za putovanja u inostranstvo, a domaći turizam na ivici opstanka. S obzirom na to da se pokazao kao pun pogodak, nadležni su odlučili da taj oblik podrške urede zakonom, budući da je mjera prethodnih godina realizovana novcem iz Kompenzacionog fonda.

Izmjenama Zakona o turizmu u februaru ove godine obezbijeđen je pravni osnov za dodatni podsticaj turističkoj privredi i građanima Srpske, a turistički vaučeri su propisani kao moguća, a ne obavezna mjera Vlade RS. U budžetu Ministarstva trgovine i turizma RS za ovu godinu nije bilo novca za te namjene, ali se očekivalo da rebalansom budžeta to bude promijenjeno.

"Tokom pripreme rebalansa budžeta za tekuću godinu uputili smo zahtjev za proširenje budžeta sredstvima potrebnim za realizaciju projekta turističkih vaučera u tekućoj godini. Zahtjeve za proširenje budžeta za značajne projekte uputila su i druga ministarstva, a Vlada se, vodeći se predviđenim finansijskim okvirom, opredijelila za prioritetne projekte usmjerene na razvoj privrede i socijalna davanja, tako da sredstva namijenjena za projekat turističkih vaučera nisu planirana rebalansom budžeta", rekli su u resornom ministarstvu.

Dodali su da imaju namjeru da ovaj projekat, na bazi odličnih rezultata u prethodnom periodu zaživi, te da će javnost biti blagovremeno informisana kada budu stečeni uslovi za nastavak njegove realizacije.

"Prema trenutnim turističkim pokazateljima ovaj sektor bilježi rekordne rezultate kada je u pitanju broj dolazaka i noćenja te ostvarenih prihoda po ovom osnovu", naveli su u Ministarstvu.

Izvršni direktor za operacije i marketing u Zdravstveno-turističkom centru “Banja Vrućica” u Tesliću Aleksandar Radošević kaže za “Glas” da su im turistički vaučeri mnogo pomogli tokom pandemije te da su dobrodošli i u budućem periodu.

"Najbolje bi bilo kada bi se primjenjivali u jeku turističke sezone, odnosno u ljetnom periodu, jer smo primijetili, kada su vaučeri bili dostupni, da su mnogi građani dali prednost nama i drugim banjskim centrima u Srpskoj u odnosu na more, što je bilo društveno korisno", rekao je Radošević.

On je istakao da je ljetna sezona u “Banji Vrućici protekla veoma dobro.

"Naše tradicionalno tržište je Hrvatska, ali ove godine smo napravili znatan pomak i na tržištu Slovenije, odakle nam dolazi znatan broj gostiju. Domaćih gostiju je bilo nešto manje u odnosu na lani", dodao je on.

Zahvaljujući turističkim vaučerima opština Višegrad imala je znatan priliv turista pa se u tamošnjoj Turističkoj organizaciju nadaju da će ta mjera što prije zaživjeti.

"Turistička sezona je ove godine slabija u odnosu na 2022, koja je bila rekordna. Nažalost vremenske prilike nam nisu išle na ruku. Priželjkujemo da vaučeri opet budu aktuelni, jer to osim što povećava broj gostiju, oživi čitav grad", rekao je direktor TO Višegrad Marko Božić.

Ciklusi

Projekat turističkih vaučera do sada je realizovan u dva ciklusa, odnosno od 15. juna 2020. do 30. juna 2021. godine te od 1. jula 2022. do 30. oktobra te godine. U resornom ministarstvu ranije su istakli da je građanima Srpske ukupno izdato više od 65.000 vaučera u iznosu od 100 maraka.

(Glas Srpske/MONDO)