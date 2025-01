Sarajevo se guši u smogu (FOTO)

U Sarajevu i Ilijašu vazduh je jutros ocijenjen kao opasan i može izazvati ozbiljne zdravstvene posljedice za sve građane, pokazala su najnovija mjerenja.

Izvor: Srna/Srđan Jeremić

Prema mjerenju u 9.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Sarajevu je 349, a u Ilijaši 334, objavljeno je na internet stranici "Zrak.ekoakcija".

Veoma nezdrav vazduh je u Zenici sa indeksom 204, a nezdrav je Vogošći 192, Banjaluci 190 i Tuzli 183.

U Mostaru i Tuzli vazduh ovog jutra je okarakterisan kao nezdrav za osjetljive grupe.

Kada je vazduh ocijenjen kao opasan ozbiljne posljedice su moguće za cjelokupno stanovništvo, pa je okom boravka napolju potrebno izbjegavati bilo kakve napore.

Najugroženije kategorije stanovništva su trudnice, stariji i djeca, lica s respiratornim i srčanim problemima, koji bi morali ostati u zatvorenom.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

SRNA