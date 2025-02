Potiče iz trećeg vijeka, posvećen rimskom bogu: Kakav spomenik su pronašli u koritu rijeke u Rogatici?

Magistar arheologije Mihajlo DŽamtovski nada se da će spomenik iz rimskog perioda, najvjerovatnije iz trećeg vijeka, pronađen u koritu rijeke Rakitnice biti inspiracija domaćim i stranim arheolozima da pokrenu arheološka istraživanja u Rogatici.

DŽamtovski kaže da su razlozi za to činjenica da do sada nije bilo sistematskih istraživanja rimskodobnih ostataka, a i generalno se malo zna o istočnom dijelu provincije Dalmacije, koja se u rimsko vrijeme prostirala gotovo do Zapadne Morave.