Motivisali ih studenti: Građani Zenice danas izlaze na proteste zbog visokih cijena namirnica

Građani Zenice, nezadovoljni trenutnom situacijom, danas u 12 časova na Trgu Alije Izetbegovića održaće mirne proteste.

Kako kažu, ogorčeni visokim cijenama životnih namirnica, visinom doprinosa, kao i brojnim lokalnim problemima, očekuju reakciju svih nivoa vlasti. Osim što zahtijevaju suzbijanje svakodnevnih poskupljenja i smanjenje nameta na rad, traže i reviziju u javnim preduzećima zaduženim za grijanje Zenice, piše Avaz.ba.

Od vlasti takođe traže povećanje penzija, kao i informaciju o utrošku novca u Jablanici, te donošenje plana za suzbijanje vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini. Protesti su najavljeni kao mirni i nenasilni, s porukom da građani imaju demokratsko pravo na izražavanje stavova.

"Osnovni motiv su bili studenti iz susjedne Srbije, koji su prokrenuli proteste za koje znamo kako izgledaju. Ono što je dodatno pokrenulo građane su visoke cijene koje naše građane muče. To moraju riješiti naše vlasti, a i mi s njima. Pozivamo sve građane da dođu, bez obzira na to kojoj stranci pripadaju, religiji, naciji, to nas ne zanima. Pozivamo sve građane koji se osjećaju nezadovoljno da dođu, proštetaju, iskažu stav", poručio je društveni aktivista Zlatan Školjić.

