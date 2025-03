Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 17 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano sa temperaturom vazduha do 15, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano sa temperaturom vazduha do 15, na jugu do 17 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab, sjeveroistočni i istočni, na jugu slaba do umjerena bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutros je U Republici Srpskoj i Federaciji BiH pretežno vedro, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus devet, Sokolac minus osam, Han Pijesak, Drvar minus šest, Šipovo, Bugojno minus pet, Čemerno, Kneževo, Rudo, Sanski Most, Livno minus četiri, Banjaluka, Višegrad, Novi Grad, Prijedor, Srebrenica, Tuzla, Zenica, Jajce, Bihać minus tri, Doboj, Bileća, Gacko, Sarajevo, Široki Brijeg minus dva, Bijeljina minus jedan, Gradačac, Trebinje četiri, Mostar sedam stepeni Celzijusovih.

Na Han Pijesku jutros je izmjereno osam centimetara snijega.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH zbog niske jutarnje temperature vazduha moguća je poledica na putevima, posebno u višim predjelima, na mostovima, vijaduktima i prilazima tunelima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Odroni su učestali na putevima Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Jajce-Banjaluka, Travnik-Karanovac, Bugojno-Kupres, Mostar-Polog i Sarajevo-Foča. Iako je veći dio odrona na putu Srbljani-Bosanska Krupa otklonjen i dalje postoji opasnost od obrušavanja kamenja na 15-om kilometru od Srbljana prema Bosanskoj Krupi.

Zbog aktiviranog klizišta, i dalje je u prekidu odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, zbog izvođenja minersko-bušačkih radova na kamenolomu "Rogoušić" u opštini Pale, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, radnim danima i subotom po potrebi od jednom do dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog izvođenja deminerskih radova na regionalnom putu Doboj-Maglaj u mjestu Trbuk, privremeno će dolaziti do obustave saobraćaja od 11.00 do 16.00 časova, maksimalno 15 minuta u toku dana.

Na magistralnom putu Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, zbog izvođenja minerskih radova, saobraćaj će biti privremeno obustavljen radnim danom od 07.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu MI-114 Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na magistralnom putu Konjic-Jablanica, dionica Drecelj-Orahovica, zbog deminiranja od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do 15-minutnih obustava saobraćaja, uz 15-minutna propuštanja vozila.

Zbog izvođenja radova na autocesti A-1 dionici Podlugovi-Visoko na mjestu radova saobraća se preticajnom trakom.

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima: Konjic-Jablanica kod tunela Crnaja, Jablanica-Mostar u Donjoj Jablanici i Vitina-LJubuški na mostu preko rijeke Vrioštice, a vozila na mjestima izvođenja radova saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog oštećenja mosta obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Brčko /BiH/-Gunja /Hrvatska/. Granični prelaz mogu koristiti samo pješaci, biciklisti i motociklisti.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

(Srna/MONDO)