Divlje deponije sve veći problem: Opština Novi Grad uvodi video-nadzor

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača izjavio je da je potpisan sporazum s MUP-om RS o postavljanju video-nadzora na magistralnim putevima, a kamere će moći biti postavljene i na drugim kritičnim lokacijama radi evidentiranja nepropisnog odlaganja otpada.

Izvor: Mondo/Željko Svitlica

"Ostaje nejasno zašto se pojedini građani tako ponašaju", rekao je Drljača.

Prema njegovim riječima, u dogovoru sa Komunalnim preduzećem "Komus" biće razmotrena mogućnost da se na seoskom području postave kontejneri.

Šef opštinskog Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Danka Bundalo Trninić navela je da su divlje deponije proizvod loših navika ljudi.

"Imamo i primjere da se građani organizuju i očiste divlje deponije, ali nakon toga ponovo počinje odlaganje otpada na tim mjestima", ukazala je ona.

Trninićeva je rekla da komunalnoj policiji problem predstavlja činjenica da se ovakve pojave dešavaju obično na udaljenim mjestima, u poslijepodnevnim i večernjim časovima neradnim danima.

"Sve to nam otežava da odmah reagujemo i sankcionišemo počinioce. Sankcije su moguće samo ako ih evidentiramo", napomenula je ona.

Prema njenim riječima, ni kazne koje su predviđene odlukom o komunalnom redu nisu adekvatne - za fizičko lice su od 100 do 500 KM, za pravno lice od 1.000 do 3.000 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu od 200 do 500 KM.

"Kontrolni organ izriče najnižu predviđenu kaznu. Ako plate u roku od osam dana kazna je 50 odsto umanjena", objasnila je ona.

Trninićeva smatra da je dio rješenja da se uz pomoć video-nadzora evidentira počinilac.

"Imali smo takav slučaj na gradskom području, evidentirano je lice koje je odložilo otpad na zelenoj površini i sankcionisano je", rekla je ona.

Trninićeva je dodala da Odsjek posjeduje table obavještenja o zabrani odlaganja otpada koje postavljaju komunalni policajci, te da ih, ukoliko im zatraže, ustupaju i građanima.

Direktor Komunalnog preduzeća "Komus" Zoran Mijatović istakao je da ovo preduzeće ima problem prilikom prikupljanja komunalnog otpada.

"U kontejnerima i oko njih građani odlažu kabasti otpad, šut. Sve nam to otežava posao. Prošle godine je zapaljeno i oštećeno 26 kontejnera", rekao je Mijatović.

Predsjednik Udruženja "Grin tim" Mario Crnković smatra da je prisustvo divljih deponija ogledalo stanja u društvu.

"Svjedoci smo da na doslovno svakom proširenju pored puta koje bi trebalo služiti za odmor vozačima imamo razbacan otpad. Kao društvo zakazujemo u prevenciji, reagovanju, ali i edukaciji stanovništva jer je očigledno da nekim ljudima i dalje nije jasno da svako ugrožavanje životne sredine predstavlja ugrožavanje zdravlja ljudi koji žive na tom području", ukazao je on.

Crnković je dodao da je poražavajuće da u 21. vijeku treba govoriti da nije normalno bacati smeće na svakom koraku.

"To bi trebalo da bude stvar kulture, pa tek onda sve ostalo. Potrebna je sveobuhvatna institucionalna reakcija u saradnji s građanima, jer pričamo o problemu koji svakom godinom raste sve više", poručio je Crnković.

On podržava ideju mobilnih video-nadzora, za koje bi se prvobitno pribavile dozvole tako da bi se snimci mogli koristiti na sudu.

"Dok god ne postane praksa da se za ugrožavanje životne sredine i zdravlja ljudi ne počnu snositi novčane ili druge sankcije, teško ćemo naprijed", ocijenio je Crnković.

(Srna/MONDO)