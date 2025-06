RHMZ RS upozorava: Izuzetno visoke temperature u narednim danima

Republički hidrometeorološki zavod obavještava da se narednih dana očekuje dalji porast temperature i vrlo toplo vrijeme bez padavina.

Kako su naveli jutra će biti svježa i prijatnija u ponedeljak i utorak, a zatim će doći i do porasta minimalne temperature.

U ponedjeljak i utorak, 23. i 24. juna očekuju nas temperature od 30°S do 36°C, u višim predjelima od 26°C, dok će se temperature u periodu od srijede do petka – od 25. do 27. juna kretati od 32°C do 38°C, u višim predjelima od 27°C – navedeno je u saopštenju.

Dodaju i to da se prema trenutim prognozama u petak 27. juna tokom dana očekuju prolazni pljuskovi sa grmljavinom koji će donijeti i blagi pad temperature u subotu.

Usljed najavljenih visokih temperatura, iz Odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice pozivaju građane na dodatni oprez, poštovanje preporuka i suzdržavanje od paljenja vatre na otvorenom prostoru.

"Izuzetno visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje ljude, te apelujemo na građane da izbjegavaju dug i nepotreban boravak na suncu, nose laganiju odjeću i obuću i uzimaju dovoljne količine tečnosti, kako bi se zaštitili od sunčanice i toplotnog udara", naveli su iz Civilne zaštite.

Iz ovog odsjeka apelovali su na poslovnu zajednicu da zaštite radnike koji rade na otvorenom.

Takođe, kako su kazali visoke temperature pogoduju i izbijanju požara, te su apelovali da se ne pali vatra na otvorenom i da se poštuju mjere opreza, kako bismo zaštitili i sebe i svoju okolinu.

Osim toga upućen je i apel svim potrošačima da vodu troše savjesno i racionalno, da budu solidarni i vodu za piće troše isključenja za osnovne potrebe.

Upozorenja možete pratiti i pomoću Meteoalarma.

(Mondo)