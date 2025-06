Upozorenje pčelarima: Akcija zaprašivanja komaraca u Banjaluci 30. juna i 1. jula

Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Banje Luke biće obavljena 30. juna te 1. jula.

Naime, u ponedjeljak, 30. jula zaprašivanje će biti obavljeno u večernjem terminu od 19.30 do 22.30 časova, dok će u utorak 1. jula zaprašivanje biti obavljeno u dva navrata – u jutarnjem terminu od 5.00 do 7.00 časova, te u večernjem terminu od 19.30 do 22.30, najavljeno je iz preduzeća „Eko-bel“, sa kojim Grad ima zaključen ugovor za vršenje ove usluge.