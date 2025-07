Vrućine ne popuštaju: Temperatura do 39°C, mogući lokalni pljuskovi

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će veći dio dana biti pretežno sunčano vrijeme, sa najvišom dnevnom temperaturom vazduha između 33 i 39 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kasnije popodne i uveče razvoj oblaka na zapadu i jugoistoku će samo ponegdje donijeti prolazne pljuskove sa grmljavinom, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Vjetar slab do umjeren, popodne i uveče na udare jak, sjevernih smjerova.

STANJE NA PUTEVIMA

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraća se bez zastoja i posebnih ograničenja, a vozačima se savjetuje da, zbog najavljene visoke dnevne temperature, duža putovanja planiraju rano ujutro ili poslijepodne i uveče, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na auto-putu "9. januar", Banjaluka - Doboj, zbog izrade horizontalne signalizacije, narednih dana biće izmijenjen režim saobraćaja.

Planirano je da se radovi prvo izvode na lijevoj kolovoznoj traci od Kladara, kod Doboja, prema Banjaluci.

Zbog završnih radova na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/ do 9. jula u periodu izvođenja radova od 7.00 do 19.00 časova saobraćaj se odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog izgradnje cjevovoda od 7.00 do 16.00 časova saobraćaj će se odvijati usporeno, uz moguće kratkotrajne zastoje na magistralnom putu Laktaši - Klašnice, u mjestu Jakupovci.

Saobraćaj je izmijenjen, zbog radova, na dionici magistralnog puta Dobro Polje - Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, dok su povremeni zastoji na istom putnom pravcu, na lokalitetu Sijeračke stijene, gdje je u toku sanacija klizišta.

U Kostajnici kod Doboja u toku su radovi u kamenolomu "Grapska-Kostajnica" zbog čega svakodnevno od 10.00 do 16.00 časova dolazi do privremenih obustava saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Modriča.

Radovi se izvode na putnim pravcima na području Prijedora, na dionicama Donja Bukovica - Vršani i Vršani - Bijeljina, Brodar - Višegrad gdje je u toku postavljanje rasvjete u tunelima, Srbac - Derventa, Gradiška - Nova Topola - Klašnice.

Zbog izgradnje auto-puteva izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama magistralnih puteva Prijedor - Kozarac, Crkvina - Modriča i Rudanka - Doboj.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja svaki radni dan od 12.00 do 16.00 časova u trajanju dva puta po pet do sedam minuta.

Deminerski radovi izvode se i na regionalnom putu Doboj - Maglaj u mjestu Trbuk, zbog čega će dolaziti do obustave saobraćaja od 11.00 do 16.00 časova, maksimalno 15 minuta u toku jednog dana.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci - Ustiprača saobraća se jednom trakom, brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog klizišta, na magistralnom putu Gacko-Tjentište, na dionici Brod na Drini-Vrba, između tunela Čemerno i Surdup saobraćaja se naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom, a u vrijeme sanacije može doći i do kratkotrajnih obustava saobraćaja.

U FBiH, zbog asfaltiranja, do sutra ujutro obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo Hum.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje obustavljen je saobraćaj za sva vozila nosivosti veće od 3,5 tone.

Radovi su aktuelni na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Zenica-Žepče, Kladanj-Vlasenica, Tuzla-Šićki Brod, Ustikolina-Goražde, Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Na graničim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz sa Hrvatskom u Brčkom otvoren je za putnička vozila nosivosti do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od pet tona koja se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.