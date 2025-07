Vrijeme promjenljivo ali svježije: Popodne moguća kiša sa grmljavinom

U BiH će danas biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode i toplo, ali uz manju vrućinu u odnosu na prethodne dane, osim na jugu gdje će biti vrlo toplo.

Izvor: mondo.ba

Tokom popodneva će doći do razvoja oblaka koji će ponegdje donijeti pljuskove sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na istoku su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove, pojavu grada i pojačanog vjetra.

Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 37 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima 26.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Han Pijesak i Bjelašnica 15, Sarajevo 16, Sokolac, Mrkonjić Grad, Bihać i Livno 17, Prijedor i Zenica 18, Banjaluka i Tuzla 19, Doboj 21, Bijeljina 22, Neum 25, Trebinje 26 i Mostar 27 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraćaj se jutros odvija redovno, po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a vozačima se skreće pažnja na moguće odrone na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Na auto-putu "9. januar", na dionici Banjaluka-Doboj, izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja na lijevoj kolovoznoj traci od Kladara prema Banjaluci i trajaće do 18. jula.

Zbog rekonstrukcije raskrsnice, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Prijedor-Kozarac, u naselju Orlovci.

Za vrijeme radova, saobraćaj će se odvijati naizmjenično, jednom trakom, a predviđeno je da radovi traju do 30. septembra.

Saobraćaj se do 9. jula odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila i na putu Brod na Drini-Hum zbog asfaltiranju kolovoza u periodu od 7.00 do 19.00 časova.

Zbog izgradnje cjevovoda, saobraćaj se odvija usporeno, uz moguće kratkotrajne zastoje na magistralnom putu Laktaši-Klašnice, u mjestu Jakupovci i to od 7.00 do 16.00 časova.

Iz AMS-a navode da je u toku sanacija putnog pravca Gradiška-Kruškik-Čatrnja, gdje se očekuje usporena vožnja, pa se vozači mole za strpljenje.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na dionici magistalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, a predviđeno je da radovi traju do početka novembra.

Zbog radova u kamenolomu "Grapska-Kostajnica", u mjestu Kostajnica od Doboja, svakog dana do 10. jula dolaziće do privremenih obustava saobraćaja na putu Doboj-Modriča od 10.00 do 16.00 časova.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina, zbog sanacije puta, saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Režim u odvijanju saobraćaja izmijenjen je, zbog rekonstrukcije, i na magistralnom putu Srbac-Derventa.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj, do kraja godine je izmijenjen režim saobraćaja radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko.

U toku je obnova magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice, te izgradnja tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići, dolaziće do povremene obustave saobraćaja zbog minerskih radova, svaki radni dan od 12.00 do 16.00 časova.

Do obustave saobraćaja zbog deminerskih radova dolazi i na regionalnom putu Doboj-Maglaj u mjestu Trbuk, od 11.00 do 16.00 časova, maksimalno 15 minuta u toku dana.

Na magistralnom putu Gacko-Tjentište, na dionici Brod na Drini-Vrba, između tunela Čemerno i Surdup, saobraćaj se zbog klizišta odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom, a u vrijeme čišćenja može doći i do kratkotrajnih obustava saobraćaja.

Zbog aktiviranog klizišta, i dalje je u prekidu odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Sela,a u Funkciji su alternativni putni pravci.

Zbog sanacije klizišta dolazi do povremenih zastoja na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, te na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, u dužini od 40 metara.

U FBiH danas će zbog asfaltiranja od 8.00 do 17.00 časova biti obustavljen saobraćaj na kružnom toku u Kiseljaku, dok je do sutra ujutro zbog asfaltiranja obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo Hum.

Za vrijeme obustave alternativni pravci su Mostar-Rodoč-Varda-Čitluk i Mostar-Žovnice-Međine-Miljkovići-Čitluk.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona, dok je na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen saobraćaj za vozila preko pet tona.

Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

(Srna/Mondo)