Prognoza za danas: Sunčano i vruće, temperatura do 37 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i vruće sa temperaturom vazduha do 37 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Duvaće slab do umjeren vjetar, povremeno tokom dana u Hercegovini pojačan sjevernih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 31 na istoku do 37 na sjeveru, u višim predjelima od 26 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros je pretežno vedro, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Uslovi za vožnju jutros su povoljni, većina puteva je prohodna, a saobraćaj se odvija nesmetano, osim na dioicama na kojima se izvode radovi, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U toku je sanacija magistralnog puta Bijeljina-Šepak kroz naselje Janju. Radovi će se izvoditi od 7.00 do 17.00 časova, zbog čega će vozila saobraćati jednom trakom.

Na auto-putu Gradiška-Banjaluka u toku je geodetsko snimanje terena kritičnih tačaka, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez i da prate promjenljivu saobraćajnu signalizaciju.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistalnom putu Gradiška-Čatrnja zbog izgradnje trotoara.

Zbog rekonstrukcije raskrsnice, izmijenjen je saobraćaj na magistralnom putu Prijedor-Kozarac, u naselju Orlovci. Za vrijeme radova, saobraćaj će se odvijati naizmjenično, jednom trakom.

Usporeno se vozi i uz kratkotrajne zastoje na magistralnom putu magistralnom putu Laktaši-Klašnice, u mjestu Jakupovci.

Izmjene u saobraćaju su, zbog radova, na dionici magistalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, dok povremeno do zastoja dolazi na istom putnom pravcu ali na lokalitetu Sijeračke stijene gdje je u toku sanacija klizišta.

Radovi se izvode na putnim pravcima na području Prijedora, na dionicama Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina, Brodar-Višegrad gdje je u toku postavljanje rasvjete u tunelima, te na dionicama Brod na Drini-Hum /Šćepan Polje, Srbac-Derventa, Gradiška-Nova Topola-Klašnice.

Zbog izgradnje auto-puteva izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj.

Deminerski radovi se izvode u opštini Novo Goražde pa su obustave na magistralnom putu Ustiprača–Novo Goražde, u kamenolomu Han Derventa zbog čega su obustave na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, kao i na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je otežan na magistralnom putu Gacko-Tjentište između tunela Čemerno i Surdup, te Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji.

Jednom trakom u dužini od 50 metara vozi se regionalnim putem Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, a isto tako u dužini od 40 metara vozi se regionalnim putem Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo.

Na putu Rudanka-Stanari u LJeskovim vodama saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

U FBiH radovi su aktuelni na auto-putu Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putnim pravcima Prozor-Jablanica, Zenica-Žepče u Topčić Polju, Ustikolina-Goražde u mjestu Mravinjac, Sarajevo-Pale, Olovo-Semizovac i Vrhpolje-Ključ.

Na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do tri i po tone ukupne mase.