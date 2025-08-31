Sutra počinje nova školska godina: U klupe će sjesti više od 116.000 đaka

U svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj sutra će početi nova školska 2025/2026. godina

Nova školska godina počinje sutra u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj, a novina je da će učenici imati i proljećni raspust, izjavila je ministar prosvjete i kulture Željka Stojičić.

Stojičićeva je navela da će proljećni raspust naredne godine trajati sedmicu poslije Vaskrsa – od ponedjeljka, 13. aprila, do petka, 17. aprila.

Ona je učenicima, nastavnicima i roditeljima čestitala početak nove školske godine uz želju da protekne u duhu zajedništva, novih saznanja i međusobnog razumijevanja.

"Učenicima poručujem da vjeruju u sebe, a nastavnicima da zajedno sa svojim učenicima bilježe rezultate u radu na koje će biti ponosni", rekla je Stojičićeva u intervjuu Srni.

OSNOVNE ŠKOLE POHAĐA 81.500, A SREDNJE 35.340 UČENIKA

Ona je navela da osnovaca u Republici Srpskoj ima 81.500, te da je u prvi razred osnovnih škola ove godine upisano 8.650 učenika, što je manje nego prošle godine, kada je bilo upisano 8.978 učenika.

"Srednje škole će pohađati 35.340 učenika, a u prvi razred je upisano 9.278 učenika, što je u skladu sa brojem upisanih u prethodnim godinama", kaže Stojičićeva.

Nastava će trajati do 26. decembra u prvom polugodištu, tako da zimski raspust počinje u ponedjeljak, 29. decembra ove godine, a završava se u petak, 16. januara naredne godine.

"Nastava u drugom polugodištu počinje u ponedjeljak, 19. januara 2026. godine, a završava se najkasnije u petak, 19. juna 2026. godine, dok se za učenike završnih razreda nastava završava najkasnije u petak, 5. juna 2026. godine", precizirala je Stojičićeva.

KONTINUIRAN RAD NA POVEĆANJU KAPACITETA ZA PRODUŽENI BORAVAK

Kada je riječ o osnovnim školama, jedan od najvećih izazova je obezbijediti dovoljne kapacitete za boravak djece u produženom boravku, a Stojičićeva napominje da Ministarstvo kontinuirano ulaže napore da proširi kapacitete što je više moguće.

"Tako ćemo nastaviti i u budunosti, jer ova usluga olakšava funkcionisanje porodica i doprinosi cjelovitom razvoju djece", rekla je Stojičićeva.

Ona je navela da se produženi boravak u Republici Srpskoj organizuje i u vrtićima i u školama, te da je u predškolskim ustanovama ovu uslugu u prethodnoj radnoj godini koristilo 610 učenika prve trijade.

"U školskoj 2025/26. godini u osnovnim školama produženi boravak se organizuje u 149 škola za 13.651 učenika, uz angažovanje više od 660 zaposlenih. Zahtjev za uvođenje boravka nisu uputile 42 škole, uglavnom zbog ograničenih mogućnosti ili nedovoljne opredijeljenosti roditelja", rekla je Stojičićeva.

VELIKO INTERESOVANJE ZA DVA NOVA ZANIMANJA U SREDNJIM ŠKOLAMA

Kada je riječ o srednjoškolskom obrazovanju, ona je istakla da su doneseni nastavni planovi i programi za drugi razred sportskog smjera u Gimnaziji Banjaluka koji je kao ogledno odjeljenje u ovu školu uveden prošle školske godine.

"Od ove godine u srednjim stručnim i tehničkim školama imamo dva nova zanimanja - forenzički tehničar u Tehnološkoj školi Banjaluka i avio-tehničar za vazduhoplov i motor u Tehničkoj škola Banjaluka za koje je odobrena primjena oglednih planova i programa. Drago mi je da su za oba učenici pokazali veliko interesovanje", istakla je Stojičićeva u intervjuu Srni.

Ona je dodala i da će biti nastavljena fakultativna primjena programa "Humanost i bezbjednost" u svim osnovnim i srednjim školama.

POVEĆAN IZNOS ZA SUFINANSIRANJE BORAVKA DJECE U ĐAČKIM DOMOVIMA

"Drago mi je što smo povećali iznos za sufinansiranje smještaja i ishrane učenika u domovima sa 95 na 140 KM po učeniku mjesečno, odnosno za gotovo 50 odsto", kaže Stojičićeva.

Ona je ukazala i da su novina nastavni planovi i programi za sve smjerove gimnazija sa izbornim predmetima i jačim fokusom na razvoj ključnih kompetencija.

"Nastavnici su nosioci promjena i ključ unapređenja kvaliteta nastave, pa su u toku obuke za nastavnike gimnazija radi upoznavanja sa novim nastavnim planom i programom, pojedinačnim predmetnim programima i specifičnostima u nastavi. Planirane su i STEAM obuke koje omogućavaju interdisciplinarno povezivanje ishoda učenja", istakla je Stojičićeva.

U 17 DEFICITARNIH ZANIMANJA UPISANO 650 UČENIKA

Ona je izrazila zadovoljstvo jer se srednje obrazovanje sve više prilagođava tržištu rada.

"U saradnji sa lokalnim zajednicama i privredom upisano je 650 učenika u 17 deficitarnih zanimanja u 45 škola. Najveće interesovanje vladalo je za zanimanja bravar-zavarivač, električar-elektroinstalater, kuvar i konobar", izjavila je Stojičićeva.

Govoreći o uvođenju prakse u srednje škole, ona je navela da je Ministarstvo unaprijedilo praktičnu nastavu kod poslodavaca, omogućivši učenicima primjenu znanja u realnim uslovima.

"Zakonom je uređeno dualno obrazovanje, nadležnosti djelimično prenesene na Privrednu komoru Republike Srpske, a na inicijativu Ministarstva smanjeni su doprinosi i ukinut porez na naknade učenicima za praktičnu nastavu", rekla je Stojičićeva.

Ona je napomenula i da je u školskoj 2024/25. godini praktičnu nastavu kod poslodavca pohađalo 5.579 učenika, u saradnji 49 srednjih škola i 1.420 privrednih subjekata, te podsjetila da je u školskoj 2019/20. godini, praktičnu nastavu van škole pohađalo 372 učenika iz 12 srednjih škola, kod 75 privrednih subjekata.

AKTIVAN RAD NA PREVENCIJI VRŠNJAČKOG NASILJA

Stojičićeva je istala da je vršnjačko nasilje veliki izazov za društvo, te najavila da će Ministarstvo sa ciljem da se uhvati u koštac sa tim problemom ove školske godine, na samom početku nastave, pokrenuti medijsku kampanju posvećenu prevenciji i suzbijanju nasilja među djecom "Škole koje čuju".

"Cilj nam je da, u saradnji sa školama, učenicima i roditeljima, podignemo svijest o različitim oblicima nasilja i ukažemo na načine njegovog prepoznavanja i sprečavanja. Kampanja će obuhvatiti medijske aktivnosti, javne događaje i brojne aktivnosti u školama sa ciljem prevencije nasilja i jačanja osnovnih moralnih vrijednosti u školama", rekla je Stojičićeva.

