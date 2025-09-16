Ministarstvo tvrdi: Nema dokaza da je HE "Ulog" uzrok pomora ribe u Neretvi

Vanrednom kontrolom postrojenja Hidroelektrane (HE) "Ulog" utvrđeno je da nema konkretnih dokaza da je pomor ribe na ušću Ljute u Neretvu u vezi sa radom ovog postrojenja, rečeno je Srni u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.

Nakon što je Ministarstvo uputilo hitan zahtjev Republičkoj upravi za inspekcijske poslove, juče je izvršena vanredna kontrola postrojenja HE "Ulog" sa akcentom na branu i mašinsku zgradu, kojoj su prisustvovali ekološki inspektor iz Istočnog Sarajeva, pomoćnik ministra za životnu sredinu Duško Solomun i direktor Hidroelektrane Goran Minić.

"Tom prilikom je utvrđeno da, s obzirom na to da je ušće LJute u Neretvu udaljeno 1,4 kilometra od mašinske zgrade HE `Ulog`, inspekcija nema konkretne dokaze da je razlog navodnog pomora u vezi sa radom HE `Ulog`", naglasili su u resornom ministarstvu.

U Ministarstvu dodaju da kontrolom nije bilo moguće utvrditi kvalitet vodotoka Kalinovačke jezernice i LJute, te je naloženo u što kraćem periodu uzorkovanje vode ove dvije rijeke.

Izvještaj o ispitivanju površinske vode iz juna 2025. godine urađen je od licencirane ustanove Institut za zaštitu i ekologiju Banjaluka, rađeno je šest uzoraka, a od toga su dva uzorka uzeta iz same akumulacije - jedan sa središnjeg dijela akumulacije, a drugi neposredno uz branu.

"Zaključkom ovog izvještaja utvrđeno je da svi parametri zadovoljavaju prvu klasu kvaliteta površinske vode. Naredna redovna ispitivanja, shodno ekološkoj dozvoli, planirana su za sutra", kažu u resornom ministarstvu.

Iz Ministarstva ističu da, prema navodima direktora HE "Ulog", u samom akumulacionom jezeru lokalni ribari redovno obavljaju ribarske aktivnosti, a vrši se i stalno praćenje ekološki zagarantovanog protoka /0,52 metra kubna u sekundi/, koji je potvrđen na mjernom profilu od Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na području gornjeg toka rijeke Neretve, neposredno ispod HE "Ulog" nedavno je primijećen pomor ribe nizvodno do ušća Ljute.

