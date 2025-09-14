Ministarstvo traži hitnu istragu pomora ribe na Neretvi

Ministarstvo prostornog uređenja RS zatražilo je hitnu inspekcijsku istragu zbog pomora ribe ispod HE „Ulog“, potvrdio je ministar Bojan Vipotnik.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske alarmiralo je Republičku upravu za inspekcijske poslove i zahtijeva da se svi nadležni inspektori uključe i istraže uzroke omamljenosti ili pomora ribe na području gornjeg toka rijeke Neretve, neposredno ispod Hidroelektrane "Ulog", izjavio je Srni resorni ministar Bojan Vipotnik.

Vipotnik je dodao da je Ministarstvo u kontaktu sa investitorom koji je objasnio da je zbog najavljenih padavina Hidroelektrana "Ulog" prethodnih dana radila kapacitetom do 50 odsto kako bi spustili vodostaj.

"U skladu sa ekološkom dozvolom, oni kvartalno rade sve potrebne analize. Prethodnu su radili u junu, a sljedeće sedmice će raditi narednu analizu. Sve dosadašnje analize su bile uredne, sem blago povećanog nivoa algi", rekao je Vipotnik.

Prema njegovim riječima, investitor je dužan poštovati mjere naložene ekološkom dozvolom, a predstavnici Ministarstva će sutra takođe izaći na teren.

Resorni ministar naveo je da će o nalazima inspekcije, Ministarstvo blagovremeno informisati javnost.

Ekološka katastrofa dogodila se juče na području gornjeg toka rijeke Neretve, neposredno ispod Hidroelektrane "Ulog", gdje je primijećen ogroman pomor ribe nizvodno do ušća Ljute.

