Zvornička policija pronašla novac, sada traži vlasnika

Zvornička policija pronašla je određenu količinu novca na trotoaru ispred objekta "Pošta Srpske" u Zvorniku i traži vlasnika.
Novac je pronađen u utorak, 23. septembra, u večernjim časovima, saopšteno je iz zvorničke Policijske uprave.
Policijska uprava apeluje na građane ukoliko imaju saznanja o licu koje je izgubilo ovaj novac ili su ga sami izgubili, da se obrate ovoj upravi, kako bi se izvršila provjera i vratila sredstva pravom vlasniku.
Građani se za više informacija mogu obratiti Dežurnoj operativnoj službi Policijske uprave u zvorniku.
