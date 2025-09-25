logo
Zvornička policija pronašla novac, sada traži vlasnika

Autor Dragana Božić
Zvornička policija pronašla je određenu količinu novca na trotoaru ispred objekta "Pošta Srpske" u Zvorniku i traži vlasnika.

Zvornička policija pronašla novac, sada traži vlasnika Izvor: Mondo - Slaven Petković

Novac je pronađen u utorak, 23. septembra, u večernjim časovima, saopšteno je iz zvorničke Policijske uprave.

Policijska uprava apeluje na građane ukoliko imaju saznanja o licu koje je izgubilo ovaj novac ili su ga sami izgubili, da se obrate ovoj upravi, kako bi se izvršila provjera i vratila sredstva pravom vlasniku.

Građani se za više informacija mogu obratiti Dežurnoj operativnoj službi Policijske uprave u zvorniku. 

(Srna)

