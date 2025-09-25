Danas je Svjetski dan psihoterapije: Traženje pomoći je znak snage, a ne slabosti

Psihoterapija pomaže ljudima u nošenju s traumama, gubicima i stresom, ali jednako tako otvara prostor za lični rast i razvoj, rekla je povodom Svjetskog dana psihoterapije, psiholog i porodični psihoterapeut Maja Savanović Zorić.

Kako je navela, psihoterapija nije rezervisana samo za one koji se osjećaju loše, već može biti podrška svakome ko želi bolje upoznati sebe i unaprijediti kvalitet života.

Kao primjer, Zorićeva je navela iskustvo iz prakse sa porodicom koja je prolazila kroz ozbiljne konflikte s adolescentnim sinom, a gdje se tokom rada ispostavilo da iza njegove ljutnje stoji strah da roditelji imaju očekivanja koja on ne može ispuniti.

"U sigurnom terapijskom okruženju porodica je naučila kako da razgovara bez osuđivanja i da čuju stvarne potrebe jedni drugih", navela je Savanović Zorić.

Ona je dodala da ovaj primjer pokazuje da psihoterapija daje prostor ljudima da se iznova povežu sa sobom i sa onima do kojih im je stalo.

Savanović Zorić je navela da u savjetovalištu u Prijedoru, gdje radi kao psiholog i porodični psihoterapeut, svake godine sve veći broj ljudi različite starosne dobi dolazi na psihoterapiju.

"Dolaze nam djeca, adolescenti, odrasli i starije osobe – svako sa svojim pitanjima, dilemama i bolovima. Ono što je zajedničko jeste potreba da budu viđeni, saslušani i prihvaćeni. To pokazuje da društvo polako ruši predrasude i da ljudi sve više razumiju da je traženje pomoći znak snage, a ne slabosti", pojasnila je Zorićeva.

Prema njenim riječima, u vremenu u kojem se suočavamo s nesigurnostima, krizama i ubrzanim tempom života, važno je stalno naglašavati da je traženje pomoći znak hrabrosti.

"Svjetski dan psihoterapije nas podsjeća da bez mentalnog zdravlja nema ni zdravog društva. Briga o sebi je ulaganje u porodicu, zajednicu i budućnost, jer kada pojedinac ozdravi, i društvo postaje snažnije", naglasila je ona.

Svjetski dan psihoterapije, koji se obilježava 25. septembra, ustanovila je Svjetska federacija za psihoterapiju sa ciljem da psihoterapija postane dostupna svima, jer predstavlja jedan od najsnažnijih alata u prevenciji i liječenju psihičkih poteškoća.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 970 miliona ljudi širom svijeta živi s nekim oblikom mentalnih poteškoća, dok su depresija i anksioznost među vodećim uzrocima onesposobljenosti za normalan život i rad.

