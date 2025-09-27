Vremenska prognoza: Oblačno jutro, popodne pljuskovi i grmljavina

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) prvi dio dana biće pretežno oblačno, mjestimično s rosuljom, biće sve više sunčanih perioda, a poslije podne razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku, koji će usloviti prolaznu kišu ili pljusak s grmljavinom.

Izvor: Shutterstock

U Hercegovini veći dio dana sunčanije. Uveče i u narednoj noći naoblačenje od jugozapada, prvo u Krajini, koje će se širiti ka svim krajevima, a ponegdje je moguća prolazna kiša ili pljusak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab do umjeren uglavnom severnih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od 18 stepeni na jugozapadu do 25 na jugu, u višim predjelima na zapadu od 16 stepeni Selzijusovih.

Jutros je u Srpskoj i FBiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Lokalno oko rijeka i po kotlinama prolazna jutarnja magla.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Gacko sedam, Han Pijesak i Mrakovica 11, Bileća, Kalinovik, Srebrenica, Sokolac i Doboj 12, Mrkonjić Grad i Bijeljina 13, Rudo, Šipovo, Novi Grad, Zenica, Bugojno, Banjaluka i Trebinje 14, Ribnik, Foča, Višegrad, Prijedor i Mostar 15.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija redovno, po suvim i mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske vozačima skreću pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Na dionici magistralnog puta Orlovci-Svale, zbog rekonstrukcije i semaforizacije raskrsnice magistralnog, regionalnog puta i Omladinskog puta u gradu Prijedoru, danas i sutra doći će do potpune obustave saobraćaja, koji će biti preusmjeren odgovarajućom putokaznom signalizacijom.

Zbog izvođenja radova u tunelima "Grabovica" i "Oštri vrh", na magistralnom putu dionica Brodar-Višegrad, saobraćaj se odvija uz izmjenjen režim vožnje, saopšteno je iz AMS-a.

U toku je uređenje razdjelnog pojasa na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Izvode se radovi na sanaciji kolovoza magistralnog puta Bijeljina-Šepak i Rača- Bijeljina od 7.00 do 17.00 časova, zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Na magistralnom putu Gacko-Foča u mjestu Sastavci, zbog sanacije kolovoza saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje.

Zbog izvođenja sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog izgradnje trotoara uz magistralni put Gradiška-Čatrnja izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na magistralnom putu Srbac-Derventa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji puta.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška–Nova Topola–Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

U FBiH zbog sanacije odbojne ograde uz magistralni put Zenica-Doboj, svakog dana, osim nedjelje, od 9,00 do 17.00 časova, vozila saobraćaju usporeno, naizmjeničnim propuštanjem.

Na magistralnom putu Konjic-Jablanica, na mostu kod tunela Crnaja, u toku su radovi na sanaciji dilatacija, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, uz regulaciju semaforima.

Radovi su aktuelni i na dionici autoputa Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Jablanica-Prozor, Semizovac-Olovo, Mostar-Čitluk i Jajce-Crna Rijeka.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, a iz AMS-a podsjećaju da je u funkciji i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.

(Srna/MONDO)