Danas nestabilno sa kišom i pljuskovima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Izvor: Uroš Arsić

Jače naoblačenje očekuje se od jugozapada u Krajini, koje će donijeti kišu i pljuskove s grmljavinom, moguće su i nepogode u vidu obilnijih padavina u kratkom vremenskom periodu i jakih udara vjetra, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne i uveče oblačnost će se širiti ka jugu i istoku i usloviti kišu, u Hercegovini su mogući i jači pljuskovi s grmljavinom, a u Krajini uveče i u narednoj noći očekuje se prestanak padavina.

Vjetar će biti slab do umjeren, većinom južnog smjera, a u sjevernim područjima sjevernog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 19 do 26 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac sedam, Foča devet, Bileća 10, Bjelašnica, Sarajevo i Zenica 11, Han Pijesak i Čemerno 12, Tuzla 13, Mrkonjić Grad, Ribnik i Bihać 14, Prijedor i Trebinje 15, Banjaluka, Bijeljina, Novi Grad i Mostar 16, Doboj 17 i Neum 21 stepen Celzijusov.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno, u zapadnim krajevima kolovozi su mjestimično vlažni i klizavi, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke postoji opasnost od odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Od danas do subote, 27. septembra, vršiće se sanacija kolovoza na dionici magistralnog puta Derviši-Šargovac-Banjaluka od 8.00 do 17.00 časova, a saobraćaj će se odvijati naizmjenično.

Na regionalnom putu Bileća-Deleuša, zbog sanacije kolovoza, saobraćaj će biti potpuno obustavljen do 24. septembra od 8.00 do 15.00 časova. Za vrijeme obustave, saobraćaj će biti preusmjeren na magistralni put Bileća-Trebinje-Klobuk.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa izmijenjen je režim saobraća na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

U toku je sanacija magistralnog puta Bijeljina-Šepak i Rača-Bijeljina na obilaznici oko grada. Radovi se izvode od 7.00 do 17.00 časova, zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Na magistralnom putu Gacko-Foča u mjestu Sastavci, zbog sanacije kolovoza saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje.

Režim saobraćaja izmijenjen je zbog sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe.

Zbog izgradnje trotoara uz magistralni put Gradiška-Čatrnja izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Prijedor jedan-Kozarac, u naselju Orlovci. Za vrijeme radova, saobraćaj će se odvijati naizmjenično jednom trakom, pa se vozači mole za strpljenje. Predviđeno je da radovi traju do 30. septembra.

Saobraćajni režim izmijenjen je zbog izvođenja radova na dionici magistpalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini-Hum, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na magistralnom putu Srbac-Derventa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog rehabilitacije ovog magistralnog puta.

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča jedan radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Zbog radova na magistralnom putu Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Radi bušačko-minerskih radova, saobraćaj će biti privremeno obustavljen na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, na kamenolomu "Han Derventa" u opštini Pale radnim danom od 12.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju do dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog minerskih radova dolaziće do povremene obustave saobraćaja svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

U Federaciji BiH u toku je sanacija na magistralnom putu Bila-Vitez, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog sanaciji odbojne ograde uz magistralni put Zenica-Doboj, na dionici Donja Vraca-Liješnica, svakog dana osim nedjelje d 9.00 do 17.00 časova vozila saobraćaju usporeno naizmjeničnim propuštanjem.

Radovi su u toku na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Konjic-Jablanica, Jablanica-Prozor, Semizovac-Olovo, Mostar-Čitluk i Jajce-Crna Rijeka.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

U funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od pet tona i ona se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikednom samo u noćnom terminu.

