Opština Drvar predstavila je bogatu kulturnu i gastronomsku baštinu na 17. Drenjijadi u Frankenfelsu u Donjoj Austriji.
Drvarska delegacija nastupila je zajedno sa Turističkom organizacijom Banjaluka, Centrom za razvoj poljoprivrede i sela iz Banjaluke i Udruženjem "Drvarska drenjina".
Načelnica opštine Drvar Dušica Runić rekla je da je učešće na ovoj međunarodnoj manifestaciji izuzetna prilika za nova partnerstva i promociju drvarske drenjine kao jedinstvenog brenda.
Drvarska drenja na austrijskoj "Drenjijadi" (FOTO)
ДРВАР/ФРАНКЕНФЕЛС, 28. СЕПТЕМБРА /СРНА/ – Општина Дрвар представила је богату културну и гастрономску баштину на 17. Дрењијади у Франкенфелсу у Доњој Аустрији.
"Drenjinarski kraj u Austriji iznenađujuće podsjeća na naš – sve je pažljivo upakovano u privredno-turističku priču i inspiriše nas da nastavimo da gradimo svoj brend. Zahvalna sam predsjedniku Udruženja Zoranu Pećancu koji već godinama čuva i širi evropsku drenjinarsku stazu", istakla je Runićeva.
Ona je pozvala sve ljubitelje autentičnih proizvoda od drenjina da 4. oktobra u Drvaru posjete 24. Privredno-turističku manifestaciju "Dan drvarske drenjine".
"Ponosna sam na naše porodice, posebno na žene čiji proizvodi po kvalitetu, ukusu i ambalaži često nadmašuju evropske i svjetske standarde. Oni su najbolji ambasadori našeg Drvara", poručila je Runićeva.
Turističku organizaciju Banjaluka predstavljala je vršilac dužnosti direktora Minja Šurlan, Centar za razvoj poljoprivrede i sela direktor Draško Ilić, dok je Udruženje "Drvarska drenjina" predvodio predsjednik Zoran Pećanac.
Posjetioci su uživali u degustaciji autentičnih proizvoda od drenjine i upoznali se sa tradicijom i običajima drvarskog kraja, što je, kako je ocijenjeno, značajan korak u jačanju turističke prepoznatljivosti te opštine.
(Srna)