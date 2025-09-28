logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drvarska drenja na austrijskoj "Drenjijadi" (FOTO)

Drvarska drenja na austrijskoj "Drenjijadi" (FOTO)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Opština Drvar predstavila je bogatu kulturnu i gastronomsku baštinu na 17. Drenjijadi u Frankenfelsu u Donjoj Austriji.

drvarska drenja predstavljena u austriji Izvor: Bosa Perkić, Srna

Drvarska delegacija nastupila je zajedno sa Turističkom organizacijom Banjaluka, Centrom za razvoj poljoprivrede i sela iz Banjaluke i Udruženjem "Drvarska drenjina".

Načelnica opštine Drvar Dušica Runić rekla je da je učešće na ovoj međunarodnoj manifestaciji izuzetna prilika za nova partnerstva i promociju drvarske drenjine kao jedinstvenog brenda.

"Drenjinarski kraj u Austriji iznenađujuće podsjeća na naš – sve je pažljivo upakovano u privredno-turističku priču i inspiriše nas da nastavimo da gradimo svoj brend. Zahvalna sam predsjedniku Udruženja Zoranu Pećancu koji već godinama čuva i širi evropsku drenjinarsku stazu", istakla je Runićeva.

Ona je pozvala sve ljubitelje autentičnih proizvoda od drenjina da 4. oktobra u Drvaru posjete 24. Privredno-turističku manifestaciju "Dan drvarske drenjine".

Možda će vas zanimati

"Ponosna sam na naše porodice, posebno na žene čiji proizvodi po kvalitetu, ukusu i ambalaži često nadmašuju evropske i svjetske standarde. Oni su najbolji ambasadori našeg Drvara", poručila je Runićeva.

Turističku organizaciju Banjaluka predstavljala je vršilac dužnosti direktora Minja Šurlan, Centar za razvoj poljoprivrede i sela direktor Draško Ilić, dok je Udruženje "Drvarska drenjina" predvodio predsjednik Zoran Pećanac.

Posjetioci su uživali u degustaciji autentičnih proizvoda od drenjine i upoznali se sa tradicijom i običajima drvarskog kraja, što je, kako je ocijenjeno, značajan korak u jačanju turističke prepoznatljivosti te opštine.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Drvar drenja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ