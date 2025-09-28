Opština Drvar predstavila je bogatu kulturnu i gastronomsku baštinu na 17. Drenjijadi u Frankenfelsu u Donjoj Austriji.

Izvor: Bosa Perkić, Srna

Drvarska delegacija nastupila je zajedno sa Turističkom organizacijom Banjaluka, Centrom za razvoj poljoprivrede i sela iz Banjaluke i Udruženjem "Drvarska drenjina".

Načelnica opštine Drvar Dušica Runić rekla je da je učešće na ovoj međunarodnoj manifestaciji izuzetna prilika za nova partnerstva i promociju drvarske drenjine kao jedinstvenog brenda.

Vidi opis Drvarska drenja na austrijskoj "Drenjijadi" (FOTO) ДРВАР/ФРАНКЕНФЕЛС, 28. СЕПТЕМБРА /СРНА/ – Општина Дрвар представила је богату културну и гастрономску баштину на 17. Дрењијади у Франкенфелсу у Доњој Аустрији. ДРВАР/ФРАНКЕНФЕЛС, 28. СЕПТЕМБРА /СРНА/ – Општина Дрвар представила је богату културну и гастрономску баштину на 17. Дрењијади у Франкенфелсу у Доњој Аустрији. ДРВАР/ФРАНКЕНФЕЛС, 28. СЕПТЕМБРА /СРНА/ – Општина Дрвар представила је богату културну и гастрономску баштину на 17. Дрењијади у Франкенфелсу у Доњој Аустрији. ДРВАР/ФРАНКЕНФЕЛС, 28. СЕПТЕМБРА /СРНА/ – Општина Дрвар представила је богату културну и гастрономску баштину на 17. Дрењијади у Франкенфелсу у Доњој Аустрији. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bosa Perkić, Srna Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Bosa Perkić, Srna Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Bosa Perkić, Srna Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Bosa Perkić, Srna Br. slika: 4 4 / 4

"Drenjinarski kraj u Austriji iznenađujuće podsjeća na naš – sve je pažljivo upakovano u privredno-turističku priču i inspiriše nas da nastavimo da gradimo svoj brend. Zahvalna sam predsjedniku Udruženja Zoranu Pećancu koji već godinama čuva i širi evropsku drenjinarsku stazu", istakla je Runićeva.

Ona je pozvala sve ljubitelje autentičnih proizvoda od drenjina da 4. oktobra u Drvaru posjete 24. Privredno-turističku manifestaciju "Dan drvarske drenjine".

"Ponosna sam na naše porodice, posebno na žene čiji proizvodi po kvalitetu, ukusu i ambalaži često nadmašuju evropske i svjetske standarde. Oni su najbolji ambasadori našeg Drvara", poručila je Runićeva.

Turističku organizaciju Banjaluka predstavljala je vršilac dužnosti direktora Minja Šurlan, Centar za razvoj poljoprivrede i sela direktor Draško Ilić, dok je Udruženje "Drvarska drenjina" predvodio predsjednik Zoran Pećanac.

Posjetioci su uživali u degustaciji autentičnih proizvoda od drenjine i upoznali se sa tradicijom i običajima drvarskog kraja, što je, kako je ocijenjeno, značajan korak u jačanju turističke prepoznatljivosti te opštine.

(Srna)