Dan sjećanja na narodnog heroja: Godišnjica pogibije majora Milana Tepića

Na današnji dan 1991. godine poginuo je major Milan Tepić, kada je tokom borbi sa hrvatskim paravojnim jedinicama digao u vazduh kasarnu JNA u Bjelovaru, ne želeći da neprijatelju preda skladište sa oružjem.

Izvor: Ilustracija MONDO

Tepić je zbog ovog čina postuhmno odlikovan Ordenom narodnog heroja Jugoslavije i proglašen je za narodnog heroja.

Dok je trajala borba za kasarnu na Vojnoviću, major Tepić, komandant skladišta borbenih sredstava "Barutana" u selu Bedenik, nedaleko od Bjelovara, radi sprečavanja predaje oružja i municije pripadnicima hrvatske paravojne formacije ZNG /zenge/, raznio je magacin sa 170 tona eksplozivnih sredstava.

Tom prilikom, poginuli su on i devetnaestogodišnji vojnik Stojadin Mirković, koji, uprkos Tepićevoj naredbi, nije htio da se preda.

"Jednom ljudi daju riječ - ona ostaje ili se pogazi. Ja sam dao riječ da ću da branim ovu zemlju ako joj bude teško", napisao je u posljednjem pismu major Milan Tepić.

Vojnik Stojadin Mirković je 1999. godine odlikovan posthumno Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbjednosti prvog stepena.

Tepićevo ime danas nose ulice u gradovima širom Srbije i Republike Srpske, a u njegovu čast Vojska Republike Srpske ustanovila je poseban Orden za zasluge u ratu "Milan Tepić".

Odlukom Skupštine opštine Kozarska Dubica 29. septembar proglašen je Danom sjećanja na narodnog heroja Milana Tepića. U Komlencu kod Kozarske Dubice, Tepićevom rodnom mjestu, svake godine se obilježava dan njegove herojske pogibije.

Program obilježavanja danas će početi u 10.00 časova na mjesnom groblju, gdje će biti služen parastos i položeno cvijeće.

Potom će u 11.00 časova u Parku narodnih heroja u Kozarskoj Dubici kod spomen biste majora Tepića biće položeno cvijeće, a planirani su i obraćanje zvaničnika i komemorativni program.

Narodnom heroju Milanu Tepiću posthumno je 2007. godine dodijeljen Zlatni grb opštine Kozarska Dubica, koji je uručen njegovom sinu Aleksandru.

Danom sjećanja na stradanje majora Milana Tepića, u Kozarskoj Dubici biće završen program obilježavanja "Septembarskih dana odbrane" od hrvatske agresije 1995. godine.

