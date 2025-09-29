logo
Kraj "Miholjskog ljeta": Meteorolozi najavili vrhunac zahlađenja, moguć i prvi snijeg

Autor Dušan Volaš
0

Početak oktobra donijeće neuobičajeno hladno i promjenljivo vrijeme, a meteorolozi najavljuju i prvi snijeg u planinskim krajevima . Temperature će od srijede pasti daleko ispod prosjeka za ovo doba godine, a zahlađenje će pratiti pojačan vjetar i lokalne padavine.

Meteorolozi najavili drastičan pad temperature, moguć i prvi snijeg Izvor: Dušan Volaš

Nakon postepenog pada temperatura proteklih dana, vrijeme nastavlja ritmom prave jeseni, ali će od srijede, 1. oktobra, nastupiti vrhunac zahlađenja. Prema najavi meteorologa sa stranice BHMETEO, dnevne temperature će drastično pasti, što će uveliko obiliježiti prvu dekadu oktobra.

Vrhunac zahlađenja očekuje se u drugom dijelu ove sedmice, kada bi lokalne padavine, praćene pojačanim vjetrom, najviše pogodile područja istočnije od Bosne i Hercegovine.

"Očekuje se da će obilnija kiša i obilniji snijeg pasti u brdsko-planinskim krajevima Srbije, Crne Gore i dalje prema jugu Balkana", navode meteorolozi.

Ciklon će Bosnu i Hercegovinu zahvatiti rubno, uz uglavnom slabije padavine, ali se u centralnim i istočnim dijelovima zemlje očekuju nešto izraženije. U nizinama će padati kiša, dok se prvi snijeg očekuje u planinskim krajevima, prvenstveno centralnih i istočnih dijelova.

Dnevne temperature u prvim danima oktobra kretaće se većinom od 4 do 10°C. Iako će na jugu biti koji stepen više, subjektivni osjećaj hladnoće biće jači zbog pojačanog sjeverca, a u Hercegovini i na zapadu BiH očekuje se i jaka do olujna bura.

Meteorolozi upozoravaju da u noći na subotu, 4. oktobra, nije isključena ni lokalna pojava mraza, prije svega na zapadu i sjeverozapadu.

Novo naoblačenje sa padavinama moguće je početkom sljedeće sedmice, čime će prva dekada oktobra proći u znaku promjenljivog i neuobičajeno hladnog vremena.

"Miholjskog ljeta zasad nema u najavi", zaključuje se u prognozi.

(Mondo)

Tagovi

vrijeme prognoza vremena jesen

