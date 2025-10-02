Ministarstvo potvrdilo stav Grada: Zabranjeno reklamiranje alkohola, duvana i štetnih sadržaja u školama

Grad Banjaluka objavio je danas stav Ministarstva prosvjete i kulture RS, nakon što su im uputili dopis u vezi spornih plakata za koncert u Multimedfijalnoj sali u krugu Čajaveca.

Kako su objavili, odgovor Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, potvrđuje sve na šta je Gradska uprava u više navrata ukazivala – da u školama nije dozvoljeno organizovanje političkih aktivnosti, niti korišćenje školskih prostora u svrhe koje nisu u funkciji vaspitno-obrazovnog rada.

"Ministarstvo je u svom dopisu jasno naglasilo da u školskim objektima nije dozvoljeno reklamiranje sadržaja koji podstiču konzumiranje alkohola, duvana i drugih štetnih pojava, što je u potpunosti u skladu sa stavovima Grada Banja Luka. Ovim je, kako se ističe, dodatno naglašena važnost očuvanja škola kao bezbjednog i podsticajnog okruženja za sve učenike", poručila je ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za društvene djelatnosti Danijela Kajkut nakon odgovora resornog ministarstva na dopis Grada upućen povodom spornih plakata koncerata koji su se pojavili u objektima pojedinih banjalučkih osnovnih i srednjih škola.

U dopisu Ministarstva je, između ostalog, navedeno da je Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju jasno definisano da u školi nije dozvoljeno političko organizovanje i djelovanje, niti korišćenje školskog prostora u te svrhe tokom održavanja redovnih vaspitno-obrazovnih aktivnosti. Navedenim zakonima, navodi se – nije dozvoljeno reklamiranje i promovisanje bilo kakvih proizvoda i usluga.

Kajkut dodaje da potvrda Ministarstva jasno pokazuje da su stavovi gradske administracije bili opravdani.

"U više navrata smo upozoravali na pojavu sadržaja koji mogu ugroziti zdravlje i razvoj djece, te na neprihvatljivost korišćenja školskog prostora za svrhe koje nisu u funkciji obrazovanja i vaspitanja. Drago nam je da je Ministarstvo podržalo ovakav pristup i nedvosmisleno dalo stav kojim se štiti interes učenika", istakla je Kajkut.

Ona naglašava da je zajednički zadatak svih institucija i lokalne zajednice da se školski prostor sačuva kao mjesto sigurnosti, zdravog razvoja i sticanja znanja.

"Očekujemo da će ovaj stav biti jasna poruka svima koji bi eventualno imali namjeru da zloupotrebe školske ustanove, da takve prakse nisu i ne mogu biti dozvoljene", poručila je Kajkut.

Podsjećamo, Grad Banjaluka je odmah po saznanju da su se na školskim objektima u gradu pojavili plakati za najavu neprimjerenih koncerata, reagovao i uputio zahtjev za hitno preduzimanje mjera iz njihove nadležnosti svim nadležnim institucijama – Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, Republičkom pedagoškom zavodu i Republičkoj prosvjetnoj inspekciji, kao i Ombudsmenu za zaštitu dječijih prava, te savjetima roditelja u svim školama.

