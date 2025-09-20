logo
Neprihvatljivo: Ombudsman za djecu Srpske o plakatima na školama

Neprihvatljivo: Ombudsman za djecu Srpske o plakatima na školama

Autor Dragana Božić
Obrazovne ustanove ostanu izvan svih oblika političkog djelovanja i promocije, poruka je Ombudsmana za djecu RS.

Srn2023-12-29_924784_0.jpg Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Povodom informacija da su na pojedinim školskim objektima istaknuti plakati kojima se djeca i mladi pozivaju na učestvovanje u žurkama, Ombudsman za djecu Republike Srpske ističe da je neprihvatljivo korišćenje školskih ustanova i školskog prostora za promociju događaja koji nemaju obrazovno-vaspitni karakter i koji mogu predstavljati rizik za djecu.

"Škola mora ostati neutralan i bezbjedan prostor u kojem djeca stiču znanja, razvijaju svoje potencijale i osjećaju sigurnost. Isticanjem plakata na školama stvara se utisak da škola stoji iza pozivanja učenika na ovakve događaje, što može dovesti do zabune, kao i do zloupotrebe povjerenja koje djeca i roditelji imaju u školu", navodi se u saopštenju.

Podsjećaju da je pravo djeteta na zaštitu od svih oblika zloupotrebe i rizika zagarantovano Konvencijom o pravima djeteta i domaćim zakonodavstvom.

"Djeca imaju pravo da budu zaštićena od izloženosti aktivnostima ili neprimjerenim sadržajima koje mogu podsticati na rizična ponašanja. Posebna odgovornost je na odraslima da djeci obezbijede zdravo, sigurno i podsticajno okruženje", saopšteno je.

Ombudsman za djecu naglašava da je posebno važno da obrazovne ustanove ostanu izvan svih oblika političkog djelovanja i promocije, te da se spriječi svako korišćenje djece u svrhe koje nisu u njihovom najboljem interesu.

"Apelujemo na rukovodstva škola, nadležna ministarstva i lokalne zajednice da preduzmu mjere kojima će se osigurati da se školski prostori ne koriste za promociju događaja i aktivnosti koje nemaju veze sa obrazovanjem i vaspitanjem djece. Takođe, pozivamo roditelje da razgovaraju sa djecom i da ih podsjete na važnost izbora sadržaja i događaja u kojima učestvuju", poručeno je u saopštenju.

Najbolji interes djeteta mora biti polazna osnova u svakom postupku i svakoj odluci koja se odnosi na djecu. Ombudsman za djecu će i dalje pratiti ovu i slične situacije kako bi se osiguralo puno poštovanje prava djeteta i njihova zaštita od svih vidova zloupotrebe.

(Mondo)

Tagovi

ombudsman za djecu Republika Srpska SNSD koncert plakati

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Naravno

Svi znamo da je neprihvatljivo. Mene više zanima koliko dotična gospođa i njen kabinet primaju platu. Ovo je posao lezi lebe da te jedem, ne radi ništa, a ovaj narod to finansira. Zar ne možemo to ukinuti i reći ima obmudsman EU i on moze reci to je neprihvatljivo, a mi ćemo sredstva preusmjeriti u neko produktivno radno mjesto koje stručno pravi sistem u određenoj oblasti ili kontroliše lopovluk

