Najmlađi izlagač na "Danu drvarske drenjine": Osmogodišnji Matija osvojio Drvar sa bakom Slavicom

Najmlađi izlagač na "Danu drvarske drenjine": Osmogodišnji Matija osvojio Drvar sa bakom Slavicom

Izvor SRNA
0

Osmogodišnji Matija Rodić najmlađi je izlagač na tradicionalnoj privredno–turistička manifestacija "Dan drvarske drenjine", koja je u Drvaru okupila brojne posjetioce iz BiH i regiona.

Osmogodišnji Matija osvojio Drvar sa bakom Slavicom Izvor: Srna

Matija Rodić je, zajedno sa svojom bakom Slavicom, predstavio proizvode od ove nadaleko poznate voćke.

Ovaj vrijedni učenik osnovne škole i mladi fudbaler, u slobodno vrijeme pomaže baki u branju i pripremi drenjina.

"Najviše volim kada pravimo sok i pekmez, jer drenjina je baš posebna ukusom", rekao je Matija Srni.

Baka Slavica, koja već godinama učestvuje na "Drenjijadi", rekla je da je najljepše kad tradiciju nastavljaju mlađi.

"On je moja najveća pomoć. Drenjina je naš drvarski brend, a lijepo je vidjeti da i djeca vole ove stare zanate", navela je ona.

Na platou Spomen-kompleksa "25. maj" u Drvaru juče je održana tradicionalna 24. privredno–turistička manifestacija "Dan drvarske drenjine", u organizaciji opštine Drvar.

Posjetiocima manifestacije predstavljena su 34 štanda sa raznovrsnim proizvodima od drenjine – rakijom drenjom, mućenim pekmezom od drenjine, likerom i drugim prerađevinama, kao i rukotvorinama, rezbarijama i proizvodima domaće radinosti.

