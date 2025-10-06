Može li Srpska do alimentacionog fonda? Roditelji čekaju još od 2022. godine, Šeranić kaže da se radi na pripremi zakona

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić izjavio je da će resorno ministarstvo, u skladu sa zaključkom Vlade Srpske, raditi na pripremi zakona o privremenom izdržavanju djece, ističući da ovo zakonsko rješenje treba da bude kvalitetno, sprovodivo i realno.

Izvor: Shutterstock

"Vlada Srpske je rekla da ima jasno opredjeljenje da zakon o privremenom izdržavanju djece bude donesen", rekao je Šeranić na konfrenciji za novinare u Banjaluci.

On je naveo da je riječ o komplikovanoj interdisciplinarnoj materiji koja se ne tiče samo segmenta socijalne zaštite nego i pravosudnih institucija i Ministarstva pravde Srpske.

"Tokom predradnji u vezi sa formiranjem tima koji će raditi na donošenju tog zakona već smo razgovarali o problematici koja je vrlo izazovna jer se moraju jasno odrediti mjere kako ispoštovati sve ono što bi u tom slučaju država imala u obligaciji da uradi prema onome ko ne čini svoju zakonsku obavezu", rekao je Šeranić.

On je naveo da je u tom procesu važno donijeti formalnopravne odluke u vezi sa onim koji ne čine svoju zakonsku obavezu.

Izvor: Srna/Darko Šavija

"Bilo da je riječ o krivičnoj prijavi koja se podigne protiv onoga ko ne plaća svoju obavezu alimentacije o privremenom izdržavanju djece ili da se prethodno provjeri da li su ispoštovane sve sudske odluke koje se tiču cijelog procesa", rekao je Šeranić.

On je ocijenio da je značajno to što su se u proces stvaranja zakonskog rješenja uključili predstavnici Osnovnog suda u Banjaluci, Republičko javno tužilaštvo i Ministarstvo finansija Srpske.

"Republika Srpska će, na inicijativu premijera Save Minića, raditi vezano za tu temu", rekao je Šernić.

On je napomenuo da svako zakonsko rješenje mora biti prilagođeno sistemu u Republici Srpskoj.

"Bićemo oprezni kod pripreme takvog zakona. Uključićemo cjelokupnu javnost u izradu zakona. Ovo treba da bude jedan od zakona koji treba da uključi mnogo aktera kako bismo došli do što kvalitetnijeg, sprovodivog i realnog rješenja", istakao je Šeranić.

Komentarišući performans u Banjaluci nevladine organizacije "Restart Srpska" u vezi sa ovom tematikom, Šeranić je rekao da su takve vrste performansa bespotrebne jer govore o stvarima koje govori i Vlada Srpske.

Pomenuta organizacija danas je ispred zgrade Vlade RS perfomansom upozorila na velike troškove izdržavanja djece koje snose samohrani roditelji, tražeći osnivanje Alimentacionog fonda.

Izvor: Restart Srpska

Dijana Miljatović, predsjednica Udruženja samohranih roditelja Ponos, rekla je da se godinama bore da podignu svijest o potrebi alimentacionog fonda i adekvatnog mehanizma naplate tog novca koji pripada djeci od strane neodgovornih roditelja.

“Drago nam je da ovaj problem ponovo u fokusu javnosti, a pitamo se zašto se ovo vuče godinama. Nadamo se da ovaj put nećemo imati isti rezultat kao ranije i vrijeme je da ovo krene kako bi trebalo. Ovaj put želimo bolji rezultat. Ranije smo imali problem što su glavnu riječ imali predstavnici vlade, a nisu naši prijedlozi uvaženi. Mi smo se tada nadali da će se nešto pokrenuti, jer kada se osnuje Alimentacioni fond lako je popraviti ono što ne štima”, rekla je danas Dijana Miljatović.

Miljatovićeva kaže da su prije nekoliko godina radili istraživanje u kojem je pokazano da samo 7 odsto roditelja redovno plaća alimentaciju. 20-ak odsto plaća neredovno, a 70 odsto ne plaća alimentaciju.

Podsjećamo, osnivanje Alimentacionog fonda u RS iz kojeg bi se isplaćivala izdržavanja za djecu čiji neodgovorni roditelji to ne čine na vrijeme, pompezno je najavljivano još 2022. godine,a od tada stoji kao mrtvo slovo na papiru Zakona o privremenom izdržavanju djece RS, a koji nikada nije zaživio.

Nacrt zakona o privremenom izdržavanju djece je usvojila Narodna skupština RS na sjednici održanoj 23. juna 2022. godine i odlučeno je da se uputi u javnu raspravu.

Javna rasprava je održana 30. avgusta 2022. godine u Banjaluci, i zaključeno je da se ovo pitanje ipak rješava putem JU Javni fond dječije zaštite. Pripremljen je i tekst prijedloga zakona ali nikada nije upućen u parlamentarnu proceduru.

Donošenje ovog zakona sada je opet najavio novi premijer Srpske Savo Minić, a sudeći po izjavama nadležnih cijeli proces kreće ispočetka.

