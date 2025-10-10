Protest u Bijeljini: Radnici Centra za socijalni rad zahtijevaju isplatu dugovanja za avgust i septembar

Zaposleni u Centru za socijalni rad Bijeljina danas su se mirno okupili kako bi upozorili na višemjesečna kašnjenja i dugovanja Gradske uprave radnicima ove ustanove.

Izvor: Centar za socijalni rad Bijeljina

Gradska uprava Bijeljina duguje radnicima plate i sve naknade za avgust i septembar, što dodatno produbljuje problem neredovnih isplata koji traje već duže, saopšteno je iz ovog centra.

Sindikat i radnici u ovoj ustanovi upozorili su da je ozbiljno ugrožena egzistencija zaposlenih, koji i pored toga nastavljaju da profesionalno i posvećeno obavljaju svoj posao u službi građana.

Defektolog Stefan Veselinović, zaposlen u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju, poručio je sa skupa da su radnici iscrpljeni i zahtijevaju da im se isplate plate koje su budžetskim sredstvima obezbijeđene.

On je rekao da se insistira na redovnosti isplata u cijelosti i do datuma naznačenog u Kolektivnom ugovoru, ističući da su zaposleni u Centru za socijalni rad posvećeni, odgovorni, porodični ljudi koji žele da za svoj rad budu sa poštovanjem gledani, te adekvatno i redovno plaćeni.

U suprotnom, biće preduzete radikalne metode sindikalne borbe, poručeno je sa skupa radnika.

Zaposlene su u potpunosti podržali direktor i stručni kolegijum Centra za socijalni rad Bijeljina.