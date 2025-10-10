logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Protest u Bijeljini: Radnici Centra za socijalni rad zahtijevaju isplatu dugovanja za avgust i septembar

Protest u Bijeljini: Radnici Centra za socijalni rad zahtijevaju isplatu dugovanja za avgust i septembar

Izvor mondo.ba Izvor SRNA
0

Zaposleni u Centru za socijalni rad Bijeljina danas su se mirno okupili kako bi upozorili na višemjesečna kašnjenja i dugovanja Gradske uprave radnicima ove ustanove.

Radnici Centra za socijalni rad zahtijevaju isplatu dugovanja za avgust i septembar Izvor: Centar za socijalni rad Bijeljina

Gradska uprava Bijeljina duguje radnicima plate i sve naknade za avgust i septembar, što dodatno produbljuje problem neredovnih isplata koji traje već duže, saopšteno je iz ovog centra.

Sindikat i radnici u ovoj ustanovi upozorili su da je ozbiljno ugrožena egzistencija zaposlenih, koji i pored toga nastavljaju da profesionalno i posvećeno obavljaju svoj posao u službi građana.

Defektolog Stefan Veselinović, zaposlen u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju, poručio je sa skupa da su radnici iscrpljeni i zahtijevaju da im se isplate plate koje su budžetskim sredstvima obezbijeđene.

On je rekao da se insistira na redovnosti isplata u cijelosti i do datuma naznačenog u Kolektivnom ugovoru, ističući da su zaposleni u Centru za socijalni rad posvećeni, odgovorni, porodični ljudi koji žele da za svoj rad budu sa poštovanjem gledani, te adekvatno i redovno plaćeni.

U suprotnom, biće preduzete radikalne metode sindikalne borbe, poručeno je sa skupa radnika.

Zaposlene su u potpunosti podržali direktor i stručni kolegijum Centra za socijalni rad Bijeljina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Centar za socijalni rad Bijeljina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ