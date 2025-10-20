logo
Brat izraelskog premijera Netanjahua poklonio knjige banjalučkoj školi „Ivo Andrić“

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Izraelski književnik Ido Netanjahu, mlađi brat aktuelnog premijera Benjamina, donirao je danas banjalučkoj Osnovnoj školi (OŠ) "Ivo Andrić" primjerke svoje knjige "Itamar K".

ido netanjahu Izvor: Radenko Kuprešak/Srna

Direktor škole Jelena Stanišić ocijenila je da je posjeta izraelskog književika veoma značajna i da predstavlja podršku svim osnovnim školama.

"Velika je čast što je posjetio i našu školu, a ova posjeta se podudara sa našom akcijom `Obnovimo OŠ `Ivo Andrić`. Svaka knjiga koja dođe u našu biblioteku doći će u ruke nastavnika ili učenika", rekla je Stanišićeva novinarima u Banjaluci.

Ona je dodala da je u okviru akcije, koja se sprovodi cijele godine, organizovan niz aktivnosti, prije svega kada je riječ o bezbjednosti učenika, a sačinjen je i projekat obnove školskog dvorišta.

"Vidjeli smo i da školska biblioteka ne zadovoljava potrebe modernog učenika pa smo sproveli zajedničku akciju sa Narodnim pozorištem Republike Srpske. Pokušavamo da ovu biblioteku obnovimo, kako knjigama tako i prostorno kako bi naši učenici mogli što prijatnije i kvalitetnije da borave u školi i trudimo se da ona za njih bude drugi dom", naglasila je Stanišićeva.

Povodom posjete Netanjahua OŠ "Ivo Andrić" učenici su izveli prigodan program.

U posjeti OŠ "Ivo Andrić" zajedno sa Netanjahuom bio je i Marko Romić iz Službe predsjednika Republike Srpske.

Banjaluka škola Ivo Andrić Ido Netanjahu

