Brat izraelskog premijera Netanjahua poklonio knjige banjalučkoj školi „Ivo Andrić“

Izraelski književnik Ido Netanjahu, mlađi brat aktuelnog premijera Benjamina, donirao je danas banjalučkoj Osnovnoj školi (OŠ) "Ivo Andrić" primjerke svoje knjige "Itamar K".

Izvor: Radenko Kuprešak/Srna

Direktor škole Jelena Stanišić ocijenila je da je posjeta izraelskog književika veoma značajna i da predstavlja podršku svim osnovnim školama.

"Velika je čast što je posjetio i našu školu, a ova posjeta se podudara sa našom akcijom `Obnovimo OŠ `Ivo Andrić`. Svaka knjiga koja dođe u našu biblioteku doći će u ruke nastavnika ili učenika", rekla je Stanišićeva novinarima u Banjaluci.

Ona je dodala da je u okviru akcije, koja se sprovodi cijele godine, organizovan niz aktivnosti, prije svega kada je riječ o bezbjednosti učenika, a sačinjen je i projekat obnove školskog dvorišta.

"Vidjeli smo i da školska biblioteka ne zadovoljava potrebe modernog učenika pa smo sproveli zajedničku akciju sa Narodnim pozorištem Republike Srpske. Pokušavamo da ovu biblioteku obnovimo, kako knjigama tako i prostorno kako bi naši učenici mogli što prijatnije i kvalitetnije da borave u školi i trudimo se da ona za njih bude drugi dom", naglasila je Stanišićeva.

Povodom posjete Netanjahua OŠ "Ivo Andrić" učenici su izveli prigodan program.

U posjeti OŠ "Ivo Andrić" zajedno sa Netanjahuom bio je i Marko Romić iz Službe predsjednika Republike Srpske.