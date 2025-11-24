logo
Narandžasto upozorenje za BiH zbog obilne kiše i vjetra

Autor Dragana Božić
0

Narandžasto upozorenje izdato je za danas za područje Hercegovine i Krajine zbog najavljenih obilnih padavina - i više od 100 litara kiše po metru kvadratnom, a za područje cijele BiH zbog pojačanog vjetra, objavio je Meteoalarm.

auto kiša Izvor: Shutterstock

Republički hidrometereološki zavod Republike Srpske izdao je upozorenje na jak i olujni vjetar od danas do sutra uveče, kada su na zapadu u višim predjelima mogući udari jači od 90 kilometara na čas.

Iz Zavoda su upozorili na jak do olujni južni vjetar, sa udarima od 50 do 70 kilometara na čas. Na krajnjem sjeveru duž rijeke Save vjetar će biti slabiji, uz udare vjetra uglavnom od 30 do 50 kilometara na čas.

Navode da će danas poslije podne na jugu i jugozapadu početi kiša, a vrlo obilne padavine se očekuju sutra. Najviše kiše biće u Hercegovini, zatim na jugozapadu, dok se u ostalim predjelima očekuju manje količine.

Na jugozapadu će pasti od 20 do 60 milimetara kiše po metru kvadratnom, a u Hercegovini od 60 do 100 milimetara.

Lokalno u Hercegovini može pasti i veća količina kiše, ponegdje i više od 120 do 140 milimetara po metru kvadratom.

Jak vjetar i porast temperature uticaće na naglo topljenje snijega.

Sutra će, kako dodaju iz Hidrometeorološkog zavoda, zbog brzog topljenja snijega i novih jačih padavina doći do intenzivnijeg porasta vodostaja u gornjim dijelovima slivova rijeka Vrbas, Vrbanja, Pliva, Una i Sana, pojava bujičnih vodotokova i problema sa oticanjem vode u urbanim zonama na jugu i zapadu. 

Građani trebaju da preduzmu mjere opreza, te prate prognozu, a očekuje se i ometanje u dnevnim rutinama, kao i prekid aktivnosti na otvorenom, navedeno je u upozorenju. 

(Srna)

