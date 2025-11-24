logo
Iz Grada Banjaluka tvrde: Spremno smo dočekali zimsku sezonu 2

Iz Grada Banjaluka tvrde: Spremno smo dočekali zimsku sezonu

Autor Nikolina Damjanić
Grad je u potpunosti ispoštovao sve obaveze vezane za reagovanje na prve snježne padavine, a ekipe zimske službe bile su na terenu od prvog dana, saopštila je ovlašteni potpisnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve, Valentina Balaban.

26.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Ispoštovali smo sve što je predviđeno planom zimske službe, puteve smo čistili i održavali u kontinuitetu po prioritetima, a sve naše službe bile su na raspolaganju. Spremno dočekujemo i naredne padavine, a ekipe će biti angažovane u punom kapacitetu", naglasila je Balaban.

Ona je dodala da zbog niskih temperatura postoji mogućnost stvaranja poledice i apelovala na dodatni oprez svih učesnika u saobraćaju.

"Naše ekipe su i sinoć bile na terenu i posipale saobraćajnice kako bi obezbijedile što bezbjednije uslove za kretanje vozila i pješaka, ali apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu naročito oprezni", istakla je Balaban.

Nadležne službe će i dalje pratiti stanje na terenu i reagovati po potrebi, kako bi se osiguralo nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja.

РС

Jeste jeste... pa molite svakoga ko ima kamion da ocisti da ce mu biti placeno &#129315;

BL

Prvi dan snijega grad nije bio očišćen, ulica koja vodi do Hitne pomoći nije bila očišćena. Kako imaš obraza reći da je bio očišćen, a do hitne se nije moglo prići???

