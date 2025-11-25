logo
Put u Rusiju za spas života: Pacijent iz Srpske na korak od inovativne vakcine protiv raka

Autor Dragana Božić
Pacijent iz Republike Srpske koji ima melanom ispunjava kriterijume potrebne da primi novu vakcinu protiv raka u Moskvi i trenutno se radi na stvaranju uslova da otputuje u Rusiju, izjavio je dekan banjalučkog Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić.

Pacijent iz Srpske primiće rusku vakcinu protiv raka Izvor: Shutterstock

Škrbić je naveo da su nalazi ovog pacijenta već poslati u Moskvu na analizu.

"Sa njim su ruski ljekari i profesori obavili video-intervju, te je zaključeno da pacijent ispunjava kriterijume koji su potrebni da bi pacijent mogao da dobije ovu terapiju. Sada je ostalo na nama da riješimo kako da finansiramo odlazak pacijenta", rekao je Škrbić.

On je izrazio nadu da će i to pitanje biti riješeno, uz podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja, te da će do sljedeće sedmice to biti završeno.

"Ovo je sada nešto novo u liječenju, te moramo naći način da to završimo. Imamo i problem - nemogućnost direktnog plaćanja sa Rusijom jer je pod sankcijama, pa nam to stvara dodatne komplikacije za pacijente kojima Fond finansira liječenje", pojasnio je Škrbić.

Tvorac vakcine protiv melanoma je direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" Aleksandar Gincburg, koji je napravio i vakcinu protiv raka personalizovanu za svaki određeni tumor i svakog određenog pacijenta koja se zasniva na informacionoj RNK. 

(Srna)

Tagovi

Rusija vakcina melanom karcinom Republika Srpska pacijent

Dajte im kes, ne mora sve ziralom da se radi. Bez veze vrijeme prolazi a covjeku je zivot ugrozen.

