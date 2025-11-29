Oblačno i hladno, snijeg u višim krajevima

U BiH će danas biti oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom u nižim, a snijegom u višim krajevima.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Postepeno razvedravanje očekuje se na zapadu u drugoj polovini dana. U Hercegovini će biti promjenljivo oblačno uz sunčane intervale tokom cijelog dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do tri, u višim predjelima od minus pet, a maksimalna od jedan do šest, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab sjevernih smjerova. U Hercegovini će duvati umjerena bura.

Na jugu i jugozapadu jutros je pretežno vedro, a u ostalim područjima oblačno. Ponegdje u centralnim i istočnim područjima pada slaba kiša ili snijeg, podaci su federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Han Pijesak i Čemerno minus četiri, Livno minus tri, Sokolac minus dva, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Gacko i Sarajevo nula, Višegrad, Bugojno, Gradačac, Tuzla i Zenica jedan, Banjaluka, Bijeljina, Doboj, Jajce i Sanski Most dva, Prijedor tri, Bileća pet, Trebinje i Mostar sedam stepeni Celzijusovih.

Visina snijega na Sokocu je 18 centimetara, na Han Pijesku 17, u Kneževu 10, u Srebrenici i Kalinoviku osam, na Mrakovici pet i na Čemernu četiri.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija po mokrom ili vlažnom kolovozu, slab snijeg pada na području Srebrenik-Gradačac-Banovići-Kladanj, dok na dionici Olovo-Nišići snijega ima i na kolovozu, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Na području FBiH magla smanjuje vidljivost na dionicama Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ i Gornji Vakuf/Uskoplje-Prozor preko Makljena.

Zbog niske temperature moguća je poledica, pa se vozači pozivaju na pojačan oprez.

Odroni su učestali na dionicama u usjecima, a na putevima gdje se izvode radovi saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajana signalizacija.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta od Brčkog do Brezova Polja. Odvijanje saobraćaja izvodi se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina u toku je postavljanje rasvjete u tunelu Sijeračke stijene, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim vozila hitne pomoći, vatrogasnih i vozila lokalnog stanovništva.

Na putu Bileća-Trebinje na lokalitetu Žudojevići vrši se sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Povremena obustava saobraćaja aktuelna je na na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, zbog sanacije kolovoza, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Radovi se izvode i na dionicama Kozarska Dubica-Prijedor, zatim u tunelima Grabovica i Oštri vrh na putu Brodar-Višegrad, te na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane, na području Prijedora, Brod na Drini /Foča/-granični prelaz Hum /Šćepan Polje/.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puteva.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-LJubogošta u mjestu Donja LJubogošta, zatim u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja LJubogošta, te na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde. Na svim putnim pravcima moguće su privremene obustave saobraćaja.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

U FBiH je, zbog većeg odrona, za saobraćaj zatvorena dionica magistralnog puta Jablanica–Blidinje.

Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Jajce-Crna Rijeka, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

AMS podsjeća da se, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU, na graničnim prelazima mogu očekivati duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

Iz AMS-a apeluju da vozači voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da na put ne kreću bez zimske opreme.

(Srna/Mondo)