Obilna kiša u nedjelju: Za Hercegovinu izdato crveno upozorenje

Obilna kiša u nedjelju: Za Hercegovinu izdato crveno upozorenje

Autor N.D. Izvor RTRS
0

Zbog očekivanih obilnih padavina u nedjelju, za dijelove BiH izdato je crveno upozorenje. Upozorenje je izdato za južne dijelove BiH, prvenstveno za Hercegovinu, gdje se očekuje od 40 do 80 litara padavina po metru kvadratnom.

Crveno upozorenje zbog padavina u BiH Izvor: Shutterstock

"Najveća količna kiše mogla bi da bude u Hercegovini, dolina Neretve, ali i kod nas u Hercegovini, kao i Podrinju. Ne postoji opasnost da se rijeke izliju, jer neće kiša padati danima, već samo jedan dan", rekla je Milica Đorđević, meteorolog RHMZ , gostujući u Јutarnjem programu RTRS-a.

Ona je dodala da su padavine trenutno u Italiji, i taj talas će kod nas preći u toku dana i sutra. Isto tako podvukla je da nema ni približno mogućnosti da se desi nešto slično kao u Јablanici, kada je bio i veliki broj ljudskih žrtava.

"Ono što se desilo u Јablanici poklapa se sa najvećim katastrofama, jer je palo oko 400 litara padavina po metru kvadratnom, što su padavine predviđene za 2-3 mjeseca, a ne jedan ili dva dana. Sada to neće biti slučaj, ali oprez je uvijek dobrodošao", dodala je Đorđevićeva.

Mogući su plavljenje imovine i saobraćajnih mreža, kao i poremećaji u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama.

