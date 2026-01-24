Obilna kiša u nedjelju: Za Hercegovinu izdato crveno upozorenje

Zbog očekivanih obilnih padavina u nedjelju, za dijelove BiH izdato je crveno upozorenje. Upozorenje je izdato za južne dijelove BiH, prvenstveno za Hercegovinu, gdje se očekuje od 40 do 80 litara padavina po metru kvadratnom.

Izvor: Shutterstock

"Najveća količna kiše mogla bi da bude u Hercegovini, dolina Neretve, ali i kod nas u Hercegovini, kao i Podrinju. Ne postoji opasnost da se rijeke izliju, jer neće kiša padati danima, već samo jedan dan", rekla je Milica Đorđević, meteorolog RHMZ , gostujući u Јutarnjem programu RTRS-a.

Ona je dodala da su padavine trenutno u Italiji, i taj talas će kod nas preći u toku dana i sutra. Isto tako podvukla je da nema ni približno mogućnosti da se desi nešto slično kao u Јablanici, kada je bio i veliki broj ljudskih žrtava.

"Ono što se desilo u Јablanici poklapa se sa najvećim katastrofama, jer je palo oko 400 litara padavina po metru kvadratnom, što su padavine predviđene za 2-3 mjeseca, a ne jedan ili dva dana. Sada to neće biti slučaj, ali oprez je uvijek dobrodošao", dodala je Đorđevićeva.

Mogući su plavljenje imovine i saobraćajnih mreža, kao i poremećaji u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama.