Sutra dan žalosti u Drvaru zbog pogibije mladog policajca

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

U Drvaru je sutra Dan žalosti zbog pogibije dvadesetsedmogodišnjeg policajca Milana Papka u saobraćajnoj nesreći na prevoju Lanište kod Ključa.

Policija RS Izvor: Mondo - Slaven Petković

Načelnik opštine Drvar Dušica Runić izjavila je Srni da je cijela lokalna zajednica potresena viješću o preranoj smrti mladog policajca, koji je bio poznat po čestitosti i predanosti službi.

"Milan je bio požrtvovan policajac i uzoran mladić. Njegov odlazak je nenadoknadiv gubitak za našu opštinu. Porodici i kolegama upućujemo izraze najdubljeg saučešća", istakla je Runićeva.

Ona je rekla da ova tragedija još jednom opominje na rizike kojima su svakodnevno izloženi zaposleni iz ove regije zbog velike udaljenosti radnih mjesta i loše putne komunikacije.

Pripadnik Policijske stanice Ribnik Milan Papak poginuo je jutros u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Bosanski Petrovac - Ključ, u naselju Lanište, dok je njegov kolega teško povrijeđen i u kritičnom je stanju.

Nesreća se dogodila jutros u 6.30 časova kada je njihov automobil podletio pod kamion.

