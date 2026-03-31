Sloga kuću gradi: Odbornici SNSD-a i PDP-a glasali za poskupljenje odvoza smeća

Odvoz smeća u Banjaluci poskupljuje za 29,5 odsto.

Odbornici Skupštine grada Banjaluka na današnjoj 15. vanrednoj sjednici usvojili su Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na povećanje cijena prikupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Za ovu odluku, nakon pet sati zasjedanja, su glasali odbornici skupštinske većine i PDP-a. Za ovu odluku je glasalo 20 odbornika, 2 je bilo protiv.

Banjalučka „Čistoća“ podnijela je zahtjev za povećanje cijene prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za sve kategorije potrošača od 40,56 odsto, a gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković smatra da je opravdano povećanje od 29,5 odsto, što je na kraju i usvojeno.

Pored ovog poskupljenja, usvojen je Prijedlog za izmjenu i dopunu plana kapitalnih investicija Grada Banjaluka za period 2026-2028 godine.

Inače, direktor "Čistoće" Aleksandar Bajić ocijenio je danas na vanrednoj sjednici Skupštine grada Banjaluka da poskupljenje odvoza komunalnog otpada neće predstavljati veliki udar na budžet građana jer se radi o povećanju od tri do četiri KM.