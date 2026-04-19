Dan sjećanja na žrtve zločina u NDH: Položeni vijenci i služen parastos u Donjoj Gradini (FOTO)

U Spomen-području Donja Gradina kod Kozarske Dubice obilježava se Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u NDH.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Na platou pored grobnog polja Topole u Spomen-području Donja Gradina kod Kozarske Dubice služen je parastos i pomen za pola miliona Srba, 40.000 Roma i 33.000 Jevreja ubijenih u jasenovačkom sistemu koncentracionih logora u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Parastos je služio Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje više episkopa i sveštenika Srpske pravslavne crkve (SPC).

Molitvenom dijelu današnjeg komemorativnog skupa u Donjoj Gradini prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije. Parastosu i pomenu prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Savo Minić, lider SNSD-a Milorad Dodik, zamjenik predsjedsavajuće Savjeta ministara Staša Košarac, ministri u vladama Srpske i Srbije.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Molitvenom dijelu komemorativnog skupa prisustvovao je i specijalni izaslanik presjednika SAD Donalda Trampa za borbu protiv antisemitizma Jehuda Kaplun, kao i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov.

Prethodno su na grobnom polju "Topole" položeni vijenci i cvijeće. Cvijeće i vijence su položili i predstavnici Udruženja bivših logoraša iz Drugog svjetskog rata, delegacija romske zajednice, kao i predstavnici diplomatskog kora.

Porfirije: Ovdje su riječi suvišne

NJegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio je danas da nema uzvišenijeg ni moćnijeg mjesta sa kojeg se živonosni pozdrava - Hristos vaskrse može dalje čuti nego sa mjesta raspeća nevinog Gospoda Isusa Hrista kod Jerusalima ili u Donjoj Gradini na mjestu najstrašnije golgote srpskog naroda.

Patrijarh je obraćajući se okupljenima u Donjoj Gradini na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, istakao da je Donja Gradina natopljena ljudskim suzama i krvlju, ali i osveštana molitvom.

"Ovde reči nisu dovoljne ili bolje reći da su sasvim suvišne, ovde je pre svega potrebna tišina srca, tišina u kojoj osluškujemo i čujemo glas onih koji su svojim stradanjem osvedočili veru, ljubav i dostojanstvo ljuskog lika", naveo je patrijarh.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Vučić: Slobodarski narodi moraju se suprostaviti reviziji istorije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Donjoj Gradini da revizija istorije ne postoji samo u Hrvatskoj, nego postoje pokušaji revizije istorije u dobrom dijelu svijeta i da se tome trebaju suprotstaviti slobodarski narodi.

Vučić, koji u Donjoj Gradini prisustvuje obilježavanju Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u NDH, rekao je novinarima da ljudi najčešće misle da ćutanjem ili sakrivanjem istine mogu da promijene to što se dogodilo.

"Zato je obaveza svih slobodarskih naroda, svih koji su pretpeli strašne tragedije da se tome suprotstave i da se bore za istinu. Mi ćemo nastaviti to da radimo", poručio je Vučić.

On je rekao da će predstvnici Srbije i Republike Srpske svakog mjeseca da imaju sastanke da bi u Donjoj Gradini napravili memorijalni centar, pošto mnogima od njih ne dozvoljavaju da posjete Jasenovački cvijet u Hrvataskoj, što je, kako je naveo, sramota samo po sebi.

Vučić je izrazio zabrinutost zbog antisemitizma, koji se rađa u dobrom dijelu Evrope.

"Prosto kao da je neko ponovo pustio duh iz boce. I svi zajedno moramo tome da se suprotstavimo", dodao je Vučić.

Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine i 81 godinu od proboja logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac zajednički obilježavaju vlade Republike Srpske i Srbije.

Vidi opis Dan sjećanja na žrtve zločina u NDH: Položeni vijenci i služen parastos u Donjoj Gradini (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Borislav Zdrinja/Srna Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Borislav Zdrinja/Srna Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Borislav Zdrinja/Srna Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Borislav Zdrinja/Srna Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Borislav Zdrinja/Srna Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Borislav Zdrinja/Srna Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Borislav Zdrinja/Srna Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Borislav Zdrinja/Srna Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Borislav Zdrinja/Srna Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Borislav Zdrinja/Srna Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Borislav Zdrinja/Srna Br. slika: 11 11 / 11

Sistem logora smrti NDH obuhvatao je oko 80 logora, a Donja Gradina kao najveće stratište u sistemu koncentracionih logora Jasenovac formirana je avgusta 1941. godine.

Posljednji preživjeli zatočenici ustaškog koncentracionog logora Jasenovac počeli su proboj 22. aprila 1945. godine da bi se spasili iz te fabrike smrti, najveće na jugoistoku Evrope.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo 20.000 djece.