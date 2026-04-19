Sjeverna Koreja ponovo ispalila balističke rakete: Demonstracija sile u jeku tenzija na Bliskom istoku

Sjeverna Koreja ispalila je balističke rakete u more. Demonstracija sile Pjongjanga dolazi u jeku rata u Iranu i najava mogućih pregovora sa SAD i Južnom Korejom.

Sjeverna Koreja ispalila je u nedjelju balističke rakete u more, ubrzavajući tempo lansiranja projektila usled tenzija zbog rata u Iranu i razgovora o mogućim sastancima sa SAD i Južnom Korejom.

Intenzivna raketna aktivnost Pjongjanga, što je četvrto takvo lansiranje ovog mjeseca, a sedmo ove godine, ima za cilj da demonstrira odbrambene kapacitete zemlje, ali i da joj obezbijedi prednost na međunarodnoj sceni, smatraju pojedini stručnjaci, piše CNBC.

"Ova lansiranja raketa su možda način da poruče: ’Za razliku od Irana, mi imamo kapacitete za samoodbranu’", rekao je bivši južnokorejski predsjednički savjetnik za bezbjednost Kim Ki-džung.

"Takođe, čini se da Sjever preventivno vrši pritisak i demonstrira silu prije nego što se upusti u dijalog sa Sjedinjenim Državama i Južnom Korejom", dodao je on.

Rat u Iranu i Trampova posjeta kao pozadina lansiranja

Sedmonedeljni američko-izraelski rat protiv Irana, čiji je jedan od ciljeva suzbijanje nuklearnog programa Teherana, mogao bi da ojača nuklearne ambicije Pjongjanga, ističu stručnjaci i bivši južnokorejski zvaničnici.

Američki predsjednik Donald Tramp, koji se priprema za samit u Kini sljedećeg mjeseca, i južnokorejski predsjednik Li Džae Mjung više puta su izrazili interesovanje za pregovore sa sjevernokorejskim liderom Kim Džong Unom. Trenutno ne postoje javno poznati planovi za bilo kakve sastanke.

Li je nedavno izrazio žaljenje Sjeveru zbog upada dronova sa Juga, zbog čega je dobio rijetke pohvale od Pjongjanga.

Nedeljne rakete ispaljene su iz blizine grada Sinpo na istočnoj obali Sjeverne Koreje ka moru oko 6.10 časova ujutru (21.10 GMT u subotu) i preletjele su oko 140 kilometara, navodi se u saopštenju vojske Južne Koreje.

Vlada Japana je na društvenim mrežama objavila da se veruje da su rakete pale blizu istočne obale Korejskog poluostrva, kao i da nije potvrđen nikakav upad u ekskluzivnu ekonomsku zonu Japana.

Južnokorejska predsjednička Plava kuća sazvala je hitan bezbjednosni sastanak, ocenivši ova lansiranja kao provokaciju kojom se krše rezolucije Savjeta bezbjednosti UN, prenose mediji. Od Pjongjanga je zatraženo da "obustavi provokativne radnje".

Nije jasno koja je tačno vrsta balističkih raketa ispaljena, ali u Sinpu se nalaze podmornice i oprema za testiranje balističkih raketa koje se lansiraju sa podmornica. Sjeverna Koreja je posljednji put ispalila balističku raketu sa podmornice u maju 2022. godine, a ona je preletjela udaljenost od 600 kilometara.

Sjeverna Koreja je ostvarila "veoma ozbiljan" napredak u svojoj sposobnosti da proizvodi nuklearno oružje, uz vjerovatno dodavanje novog postrojenja za obogaćivanje uranijuma, izjavio je u srijedu šef Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi.

Krajem marta, sjevernokorejski lider Kim izjavio je da je status Pjongjanga kao nuklearne sile nepovratan, te da je proširenje "odbrambenog nuklearnog odvraćanja" od suštinskog značaja za nacionalnu bezbjednost.