Krvavi pir u Meksiku: Osmoro mrtvih u napadu na ugostiteljski objekat

Autor D.V. Izvor SRNA
Osmoro ljudi je ubijeno u oružanom napadu na bar u meksičkoj državi Morelos, javila je mreža N+.

Detalji oružanog napada u meksičkoj državi Morelos Izvor: Enrique CASTRO / AFP / Profimedia

Policija je pronašla osmoro ljudi bez svijesti unutar objekta nakon izvještaja o pucnjavi.

Incident se dogodio u gradu Anenekuilko u oblasti Ajala.

Prema izvještajima medija, mještani su prijavili više pucnjeva, nakon čega su snage bezbjednosti stigle na mjesto događaja.

Državno tužilaštvo Morelosa vodi istragu.

Forenzički stručnjaci i istražni službenici rade na mjestu zločina, prikupljajući dokaze i utvrđujući okolnosti incidenta.

Vjeruje se da je bar u kome se dogodila pucnjava radio ilegalno.

Trenutno nema informacija o pritvorenima, a motivi napada nisu poznati. Sve verzije incidenta se istražuju.

