Maloljetnik ubio dvije žene u srednjoj školi

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Petnaestogodišnji učenik ubio je dvije žene u privatnoj srednjoj školi u meksičkoj pokrajini Mičoakan, saopštile su lokalne vlasti.

policija Izvor: Shutterstock

Jedna od žrtava je bila nastavnica u privatnoj srednjoj školi "Makarenko" u gradu Lasaro Kardenas. Na mjestu događaja pronađene su dvije žrtve sa više prostrelnih rana, a osumnjičeni je uhapšen.

Mičoakan već dugo važi za jednu od najopasnijih pokrajina u Meksiku i slučajevi iznuda, otmica i drugih kriminalnih aktivnosti su učestali, kao i regrutovanje za kriminalne grupe koje kontrolišu rute trgovine drogom.

