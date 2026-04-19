Uživajte u suncu veći dio dana, uveče naoblačenje i kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u prvom dijelu dana biće pretežno sunčano i toplo, a kasnije poslije podne na sjeverozapadu naoblačenje koje će do večeri donijeti povremenu kišu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uveče i u noći ka ponedjeljku kiša i pljuskovi će se širiti od zapada preko sjevera ka istoku. Na jugu ostaje suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab i promjenljiv, tokom dana zapadni i jugozapadni.

Maksimalna temperatura vazduha od 21 do 26 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 16.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

STANJE NA PUTEVIMA

Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na putevima Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/.

Smanjen je obim sanacionih radova na putevima, ali iz Auto-moto saveza Republike Srpske vozačima ipak skreću pažnju da na ovim dionicama voze sa povećanim oprezom i poštuju saobraćajnu signalizaciju.

Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme, osim za prevoz protivgradnih raketa za potrebe "Protivgradne preventive Srpske" danas do 18.00 časova.

Zabrana se odnosi na dionice magistralnog puta Novi Grad 2-Kostajnica, Kostajnica-Kozarska Dubica 1, Kozarska Dubica 1-Kozarska Dubica 2, Kozarska Dubica 2-Draksenić, Draksenić-Granični prelaz Gradina, Draksenić-Vrbaška 1, Vrbaška 1-Vrbaška 2, Vrbaška 2-Čatrnja, Čatrnja-Gradiška, te Kozarska Dubica 1-Prijedor 1.

Zbog komemorativnog skupa danas je zabranjen saobraćaj za sva motorna vozila, osim vozila javnih i komunalnih službi i vozila kojima će se vršiti organizovani prevoz posjetilaca skupa, na dionici magistralnog puta Draksenić-granica Republika Srpska/Hrvatska od 6.00 do 18.00 časova.

Do 18.00 časova zabranjen je saobraćaj za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase, osim teretnih vozila janih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima povodom obilježavanja pomenutog javnog skupa na dionicama Kozarska Dubica-Kostajnica, Kozarska Dubica-Draksenić, Draksenić-Gradiška i Kozarska Dubica-Prijedor.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje - Jažići - Miljevina.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Karakaj tri - Drinjača, kao i na dionici magistralnog puta Banjaluka četiri - Banjaluka pet zbog radova na izgradnji priključka javne infrastrukture na dionicu.

Nastavljaju se radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Molimo sve vozače da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska" na dijelu magistralnog puta Lamovita-Ivanjska izmijenjen je režim saobraćaja do 1. juna, kao i na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj će biti usporen sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka, uključujući most, do tunela Putnikovo Brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu vozačima skreću pažnju na aktivirano klizište zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići" doći će do obustave saobraćaja na dijelu magistralnog puta Podromanija - Mokro - Sumbulovac - Rogoušići - Donja LJubogošta u mjestu Rogoušići i na dionici magistralnog puta granica RS/FBiH Lapišnica -LJubogošta, u mjestu Han Derventa, svaki radni dan i subotom između 12.00 i 16.00 časova, do 17. maja.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

U prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo zbog klizišta, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo zbog pojave klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, kao i na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani u dužini od 50 metara.

Na području FBiH zbog održavanja Međunarodne biciklističke trke danas će dolaziti do povremene obustave saobraćaja na dionici LJubuški-Stolac-Neum od 12.00 do 15.00 časova.

Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina /Banj Brdo/ putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom takom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na regionalnom putu Zvornik-Priboj, u mjestu Goduš, saobraćaj se odvija usporeno-jednom trakom.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionicama auto-puta Sarajevo sjever - Podlugovi i Sarajevo zapad - Lepenica saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a zbog radova na sanaciji dilatacija na mostu na magistralnom putu Konjic-Tarčin, prije tunela Bradina, saobraćaj je takođe preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Iz AMS-a podsjećaju vozače da zbog održavanja komemorativnog skupa u Donjoj Gradini od 6.00 do 18.00 časova neće moći koristiti granični prelaz Gradina/Jasenovac.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.